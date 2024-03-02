المدرب بن شيخة يُقصي الوداد المغربي

المدرب عبد الحق بن شيخة رفقة مساعده فريد زميتي، قبل انطلاق المباراة.

قاد المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة فريقه سيمبا التنزاني مساء السبت، إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا. مُزيحا عن طريقه الوداد البيضاوي المغربي.

وفاز فريق سيمبا التنزاني بِنتيجة ثقيلة (6-0) على الزّائر نادي غالاكسي البوتسواني، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة الأبطال.

وعن الفوج الثاني، فاز الوداد المغربي بِهدف لِصفر على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري.

ورغم أن فريقَي سيمبا والوداد جمعا 9 نقاط في المركز الثاني، إلّا أن رجال المدرب بن شيخة تأهّلوا لِربع النهائي، استنادا إلى مقياس المقابلات وجها لِوجه: حيث خسر فريق سيمبا بِنتيجة (0-1) خارج القواعد أمام الوداد المغربي ذهابا، وفاز بِميدانه إيّابا (2-0).

ويُدرب التقني عبد الحق بن شيخة فريق سيمبا التنزاني منذ مطلع ديسمبر الماضي، وقد اصطحب معه مواطنه المدرب المساعد فريد زميتي.

وبدأ عمل المدرب بن شيخة ومساعده زميتي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- أسيك الإيفواري 11ن (تأهّل لِرُبع النّهائي)

2- سيمبا التنزاني 9ن (تأهّل لِرُبع النّهائي)

3- الوداد المغربي 9ن (أُقصي).

4- غالاكسي البوتسواني 4ن (أُقصي).

وتُجرى مقابلات ربع النّهائي بِصيغة الذّهاب والإيّاب، أواخر مارس الحالي ومطلع أفريل المقبل.

ولم تُعلن “الكاف” بعد عن تاريخ سحب قرعة ربع النّهائي.

هذا وقالت إدارة نادي سيمبا التنزاني إن وزير الرياضة في بلادها، قدّم لِفريقها الكروي منحة تُقدّر بِنحو نصف مليار سنتيم، تشجيعا له على التأهّل (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة).