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بن شيخ يخسر قضيته مع جعفر قاسم

الشروق أونلاين
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بن شيخ يخسر قضيته مع جعفر قاسم

خسر اللاعب الدولي السباق علي بن شيخ القضية التي رفعها ضد المخرج والمنتج جعفر قاسم، حيث قضت محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع، بانعدام الصّفة.

وكان علي بن شيخ قد رفع دعوى قضائية ضد جعفر قاسم بسبب ما اعتبره إساءة لشخصه، على خلفية ما جاء في مسلسل عاشور العاشر وكان المخرج قد رد في تصريحات على اللاعب الدولي السباق بأن قال إن علي بن شيخ شخصية عمومية وعليه أن يتقبل النقد وما جاء في مسلسل عاشور العاشر لم يسئ إلى اللاعب الدولي السابق الذي ينتقد هو نفس الأشخاص في القناة التي يظهر فيها وكان أيضا المخرج قد أكد في التصريحات ذاتها أن السلسلة خيالية وعمل فني هدفه المتعة وليس الإساءة إلى الأشخاص.

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