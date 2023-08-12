بن عيادة يقترب من الدوري البلغاري والبلجيكي

اتفق الدولي الجزائري حسين بن عيادة مع إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، على فسخ عقده مع الفريق بطريقة ودية، حيث كشفت تقارير مغربية أن اللاعب أصبح حرا من أي إلتزام بعد هذا الاتفاق بين الطرفين، رغم رغبة إدارة الوداد في بيع اللاعب لأحد الأندية المهتمة به.

من جهته، فإن مدافع الخضر، تلقى عرضا رسميا من إدارة سيسكا صوفيا البلغاري، ونادي كروتري البلجيكي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى عروض من دول خليجية، والبطولة الوطنية على غرار شباب بلوزداد، الذي عبر عن نيته في تدعيم الفريق بمدافع قوي تحسبا للمشاركة القارية.