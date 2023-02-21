نحو غياب حسين بن عيادة عن التربص القادم للخضر

لم يشف من إصابته بعد

قال مصدر مقرب من الفاف لـ”الشروق” إن الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، لاعب الوداد البيضاوي المغربي، سيغيب بنسبة كبيرة عن التربص القادم للخضر المقرر شهر مارس القادم بسبب إصابة يعاني منها، حرمته من التواجد مع الفريق في الجولة الثانية من منافسة رابطة أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل في لقاء لعب بملعب الخامس من جويلية وعرف فوز الشبيبة بهدف واحد من إمضاء المدافع سوياد بضربة رأسية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن بن عيادة لا يتماثل للشفاء كما يجب، ويدرس النادي إرساله صوب مركز سبيتار العلاجي في قطر. وكان عدد من لاعبي الوداد والرجاء قد التحقوا بهذا المركز للعلاج، مثل صلاح الدين السعيدي وعبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب، وغيرهم. بذلك يتأكد غياب بن عيادة عن المواعيد التي تنتظر الوداد قريبا، في الدوري وكأس العرش ودوري أبطال إفريقيا.

نفس المصدر أضاف أن المدرب الوطني جمال بلماضي يكون قد وضع في مفكرته لاعب شباب بلوزداد مختار بلخيثر المتواجد في لياقة جيدة، وأكد أنه يستحق التواجد في تشكيلة بلماضي بعد الأداء الجيد في “الشان” التي لعبت بالجزائر حيث كان أحد مهندسي منتخب مجيد بوقرة، وفي رابطة الأبطال مع شباب بلوزداد حيث يعتبر العمود الفقري لتشكيلة الكوكي.