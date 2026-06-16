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بن غفير يلغي رحلته إلى الولايات المتحدة بسبب “صعوبات” في التأشيرة

الشروق أونلاين
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بن غفير يلغي رحلته إلى الولايات المتحدة بسبب “صعوبات” في التأشيرة
ح. م
إيتمار بن غفير.

ألغى وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني إيتمار بن غفير زيارة عائلية إلى الولايات المتحدة، بسبب “صعوبات” في الحصول على تأشيرة السفر.

ووفقا لما أفاد به إعلام عبري، ألغى بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عطلة عائلية إلى الولايات المتحدة؛ إثر صعوبات في الحصول على التأشيرة بالرغم من حيازته لجواز سفر دبلوماسي.

وكان بن غفير يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل زفاف ابنة رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في ميامي، يعقوب إلهارار.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، كان مقررا ان يتوجه بن غفير إلى السفارة الأمريكية الاثنين لأخذ بصماته، لكنه قرر إلغاء الرحلة، بسبب “صعوبات” في الحصول على التأشيرة، دون توضيح.

وحسب القناة 13 العبرية، فإن طلب السفارة الأمريكية أخذ بصمات بن غفير يعد “شرطا غير معتاد”؛ نظرا لحيازته جواز سفر دبلوماسي، وهو إجراء غير مألوف للمسؤولين المنتخبين على هذا المستوى.

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وسبق لدول وان قررت مؤخرا منع دخول بن غفير إلى أراضيها، من بينها فرنسا، وهذا لدوره في الانتهاكات بحق ناشطي “أسطول الصمود العالمي”، الذي توجه في ماي الماضي إلى قطاع غزة المحاصر.

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