بن قرينة لصحفي مغربي: هل الحسن الثاني مجنون ليقتسم أرضه مع موريتانيا ويقبل الإستفتاء؟ (فيديو)

قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ردا على صحفي مغربي، إنه تاريخيا لا توجد وثيقة واحدة تقر بأن الصحراء الغربية هي أرض مغربية، متسائلا هل الحسن الثاني مجنون ليقتسم أرضه مع موريتانيا؟

وقال بن قرينة، أثناء تقديم بحث حول أوضاع الدول المغاربية في نادي “ديوان الشرق” بدولة تركيا، ردا على سؤال لصحفي مغربي حول ما وصفه إزدواجية المعايير لدى بن قرينة مقارنا القضية الفلسطينية بالقضية الصحراوية “لا يمكن مقارنة القضية الفلسطينية بالصحراوية الأمر مختلف تماما، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي اتفق على الإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار حقنا لدماء الأفارقة”.

وتابع بن قرينة قائلا: “تاريخيا لا توجد ولا وثيقة واحدة تقر بأن الصحراء الغربية هي أرض مغربية“.

وأردف قائلا: “لا يوجد أحد حريص على جغرافيا الأراضي المغربية كالملك الحسن الثاني. هل يوجد عاقل يُوقع على وثيقة سنة 1975، بينه وبين موريتانيا ويقتسم الأرض معها، حيث كانت الساقية الحمراء لدولة ووادي الذهب لدولة أخرى؟”.

وتابع: “كيف يسمح أحد لنفسه باقتسام أرضه مع دولة أخرى؟ وهذا دليل على أنها ليست أرضه”.

وأضاف بن قرينة “لقد عرض المغرب سنة 1998 أو1999، على الجزائر أن تأخذ منفذا بحريا بـ 200 كلم إلى المحيط الاطلسي، والجزائر رفضت وقالت أنها لا تملك أطماعا في الأراضي الصحراوية”.

وسأل بن قرينة الصحفي قائلا “أين وجدت وثيقة تاريخية تقول أن الصحراء الغربية ملك للمغرب؟ وهو نفس الشيء الذي قاله الريسوني بأن تلمسان تابعة للمغرب وتمنراست تابعة للنيجر وغيرها، كما قال بأنه لا يوجد دولة اسمها موريتانيا رغم أنه تاريخيا المغرب كانت تابعة لموريتانيا”.

وأضاف أنه “عندما فرضت الأمم المتحدة على إسبانيا تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية في عام 1965، اجتمعت الدول الثلاث الجزائر والمغرب وموريتانيا لبحث الأمر ونفس الشيئ حدث في قمة أغادير في المغرب”.

وأوضح أن القول بأن المسيرة الخضراء حررت الصحراء الغربية، هي أكذوبة تاريخية، كون الصحراء حررتها البوليساريو والوثائق موجودة حول توقيعها اتفاقيات مع اسبانيا حتى تلك التي تخص تبادل الأسرى، وبعد رحيل الاستعمار الإسباني اجتاحت السلطات المغربية هذه الأراضي.