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اقتصاد
بعد إنجاز مركز الخدمات الرقمية بالشراكة مع "هواوي"

بن مولود: نحو إطلاق بوابة رقمية موحّدة لتقديم 40 خدمة عمومية

الشروق أونلاين
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بن مولود: نحو إطلاق بوابة رقمية موحّدة لتقديم 40 خدمة عمومية
ح.م
مريم بن مولود

قالت المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود يوم الإثنين، إن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، سيساهم في “تعزيز السيادة الرقمية للجزائر، للمضي بالتدريج في تحقيق استقلالها التكنولوجي”.

وأوضحت بن مولود، لدى إشرافها على يوم دراسي حول المركز، أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بالشراكة مع مجمع “هواوي” الصيني، سيسمح بـ”استضافة كل البيانات الوطنية داخل التراب الوطني”.

“مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا. والمضي نحو تحقيق استقلالنا التكنولوجي من خلال تعزيز منتوجنا المحلي”، تقول المسؤولة.

“حيث سيمكّن المركز من:

  • تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات،
  • إنجاز بوابة رقمية (حكومية) تفاعلية موحّدة لتقديم 40 خدمة عمومية كبداية،
  • ترشيد النفقات العمومية،
  • خلق بيئة ملائمة لتعزيز الصناعة الرقمية وبعث الاستثمار المحلي في هذا المجال”.

وفي 20 أفريل الماضي، وقّعت المحافظة السامية للرقمنة على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، مع مجموعة هواوي الصينية.

ووافق مجلس الوزراء في 14 نوفمبر 2023، على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات الإلكترونية (Data center) في الجزائر، بالتعاون مع شركة “هواوي” الصينية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية حول الاجتماع، أن الرئيس تبون ثمّن “وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر. ضمن العرض الذي قدمته الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة” حول المشروع.

وذكّر الرئيس بأنّ “الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة في الجزائر هو القضاء على البيروقراطية. واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام”.

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