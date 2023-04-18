بن ناصر في المُربّع الذّهبي الأوروبي

إسماعيل بن ناصر في مباراة العودة بين فريقه الميلان والمُضيّف نابولي.

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي سهرة الثلاثاء، لِنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل الميلان بِهدف لِمثله مع المُضيّف فريق نابولي الإيطالي، لِحساب إياب الدور ربع النهائي.

وكان فريق المدرب ستيفانو بيولي قد فاز في لقاء الذّهاب داخل القواعد، بِهدف أمضاه بن ناصر. وهي الحصيلة العامّة التي أهّلت نادي “الروسونيري” لِمحطّة المُربّع الذّهبي.

وخاض متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر كامل أطوار مواجهة العودة.

وشهد لقاء الإياب إهدار مهاجم فريق ميلان آسي أوليفيي غيرو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 22، غير أن اللاعب الفرنسي تدارك خطأه، وهزّ شباك نادي نابولي بِهدف ثمين في الدقيقة الـ 43.

وبِالمُقابل، أهدر فريق نابولي بِدوره ركلة جزاء في الدقيقة الـ 80، لمّا فشل مهاجمه الجورجي خفيشتا خفاراتسخيليتا في هزّ الشّباك.

وفي نصف النّهائي شهر ماي المقبل، يتبارى إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان مع الفائز من مُواجهتَي نادي الإنتر الإيطالي ومُنافسه بنفيكا البرتغالي.

وفاز الإنتر بِنتيجة (0-2) في مباراة الذّهاب خارج القواعد بِالبرتغال، على أن تُقام مواجهة العودة بِإيطاليا سهرة هذا الأربعاء.