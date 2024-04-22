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رياضة

بن ناصر مطلوب في الدوري السعودي

الشروق أونلاين
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بن ناصر مطلوب في الدوري السعودي

أكدت مصادر صحفية إيطالية، أن أندية في الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع متوسط الميدان الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ورد، فإن بن ناصر يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي “دوري روشن”، رغم اهتمام بعض الأندية الإنجليزية بالحصول على خدماته، علما بأن لديه شرطا جزائيا في عقده مع ميلان، يبلغ 50 مليون يورو.

وكان بن ناصر من أهم لاعبي النادي “اللومباردي” بعد وصوله من إمبولي في عام 2019، لكنه مؤخرا تراجع مستواه وفقد مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة العام الماضي. ويمتد عقد بن ناصر مع ميلان حتى جوان 2027، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.

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