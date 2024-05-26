بن ناصر يودع مدربه بيولي في ميلان بالدموع

الدولي الجزائري باق في الفريق

ظهر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بالدموع، وهو يودّع، السبت، مدربه ستيفانو بيولي، في آخر مباراة له على رأس العارضة الفنية لميلان.

وكانت مباراة ميلان، أمام نادي ساليرينيتانا، التي انتهت بالتعادل 3/3، الأخيرة بالنسبة إلى المدرب ستيفانو بيولي، مع الميلان، بعد خمسة مواسم كاملة، قاد خلالها الفريق الإيطالي للتتويج بـ”سكوديتو”، خلال الموسم ما قبل الماضي.

من جهة أخرى، وعلى خلاف الإشاعات التي تحدثت عن رحيل محتمل لبن ناصر هذه الصائفة نحو الدوري السعودي، حسم إنزو رايولا، وكيل أعمال الدولي الجزائري مستقبل الأخير، الذي سيواصل مع الميلان ولا يفكر في مغادرة النادي هذا الموسم.

وبحسب ما أكدته عديد التقارير الصحفية، فإن بطل إفريقيا 2019 يتطلع للعودة بقوة الموسم المقبل، خاصةً أنّه لن يضيّع هذه المرة التحضيرات الموسمية، بعد أن ضيعها في الموسم المنقضي بسبب الإصابة، وهي المعطيات التي من شأنها أن تضع صاحب الـ26 ربيعا في أحسن الظروف من الناحية البدنية التي أثرت عليه كثيرًا هذا الموسم، وهو ما أخّر -برأي متابعين- وصوله إلى قمة مستوياته الفنية.

واكتفى بن ناصر بالمشاركة هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات مع ميلان، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، ونجح في التوّهج في المباريات الأخيرة، بعد تعافيه الكامل من مخلفات إصابته في الركبة، وأنهى الموسم حاملا شارة القيادة، ما يؤكد تواجده ضمن خطط الميلان تحسبا للموسم الجديد.