بن يطو وبونجاح يفشلان في التأهل إلى نهائي كأس قطر

الفعالية تعود لمهاجمي الخضر

فشل الدوليان الجزائريان، محمد بن يطو وبغداد بونجاح، مع فريقيهما الوكرة والسد على التوالي، في حجز مكانتهما في نهائي كأس الأمير، عندما خسر الأول برباعية أمام نادي الغرافة (4ـ1)، وانهزم الثاني مع السد أمام تشكيلة الدحيل بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، وهذا في نصف نهائي كأس قطر الذي لعب أمسية الاثنين.

ولم يسعف الحظ اللاعبين الجزائريين لتنشيط المباراة النهائية رغم بروزهما في هذه المواجهة، سيما قلب هجوم الخضر، بغداد بونجاح العائد إلى التشكيل الأساسي للسد بعدما كان غاب عن مباراة الجولة الماضية.

وقدم المهاجمان الجزائريان مباراة جيدة، وهدّد كل واحد مرمى منافسه، سواء بن يطو الذي لم تصله كرات عديدة، في حين كاد بونجاح أن يقلب الطاولة على نادي الدحيل ويعدّل النتيجة في اللحظات الأخيرة للمباراة، وهذا بعدما كان قلّص النتيجة في الدقيقة 90 برأسية رائعة من اختصاصه.

وفي مقابل خيبة أمل الثنائي بن يطو وبونجاح، كان الأمر مختلفا بالنسبة للدولي الجزائري في صفوف نادي الغرافة، سفيان هني الذي كان وراء فوز فريقه وتأهله إلى المباراة النهائية وهذا بفضل التمريرتين الحاسمتين اللتين قدمهما في الهدفين الثاني والرابع لفريقه، سجلهما كل من دياباتي في الدقيقة 40 وهمام أحمد في الدقيقة 68.

وإلى جانب سفيان هني، عرفت مباراة الغرافة والوكرة مشاركة كل من محمد بن يطو، وبوعلام مصمودي من جانب الوكرة، فيما شارك مهدي تاهرات من جانب الغرافة.

يذكر أن الناخب الوطني وضع اسم بن يطو ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني المعنية بالمباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون ومن الممكن جدا أن أن يختاره في القائمة النهائية وهذا بالنظر للمستويات الجيدة التي قدمها هذا الموسم مع فريقه الوكرة.