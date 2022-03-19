بن يطو ولعوافي لأول مرة، غزال توبة بوداوي وقديورة يعودون

ثورة في الخضر من أجل حلم المونديال

كشف، السبت، الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين الذين سيواجهون المنتخب الكاميروني في الدور الفاصل لتصفيات مونديال قطر أمام الكاميرون، يومي 25 و29 مارس الجاري، حيث عرفت القائمة إبعاد العديد من اللاعبين، وجلب آخرين يسجلون حضورهم لأول مرة.

حملت قائمة المنتخب الوطني الرسمية المعنية (24 لاعبا) بمواجهة الدور الفاصل أمام الكاميرون، يومي 25 و29 مارس، مفاجآت مدوية، تمثلت في استبعاد المدير الفني جمال بلماضي بعض الأسماء، واستدعائه لأسماء جديدة تسجل حضورها لأول مرة في تشكيلة “محاربي الصحراء”.

إبعاد بونجاح، بن رحمة، زرقان، براهيمي، عمورة، شتي، ووناس

وتمثلت المفاجأة الأكبر في استبعاد مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، وسعيد بن رحمة اللذين تراجعا مستواهما كثيرا سواء مع نادييهما على التوالي السد القطري وواست هام الإنجليزي، أو مع المنتخب الوطني، خاصة في كأس إفريقيا الأخيرة، إضافة إلى آدم زرقان، لاعب نادي شارل لوروا البلجيكي، رغم أنه يلعب بانتظام، ونفس الأمر بالنسبة لهاريس بلقبلة لاعب ستاد بريست الفرنسي الذي لم يقنع المدرب الوطني، إضافة إلى ياسين براهيمي نجم نادي الريان القطري، الذي لم يعد إلى مستواه الحقيقي رغم عودته إلى المنافسة مع الخضر في كأسي العرب بقطر وإفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

بلماضي يستنجد ببلفوضيل بعد غياب طويل..

إلى ذلك، لم يستدع أيضا الناخب الوطني جمال بلماضي، محمد الأمين عمورة لاعب نادي لوغانو السويسري، إلياس شتي، محمد الأمين توقاي من الترجي التونسي، وفريد بولاية لاعب ماتز الفرنسي، إضافة إلى مدافع بريشوت البلجيكي، محمد رضا حلايمية بسبب عدم اقتناعه بمردودهم مع الأندية التي يلعبون لها، في حين يغيب لاعب نابولي آدم وناس بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي حرمته من التألق مع النادي الإيطالي.

في المقابل، وجه جمال بلماضي الدعوة للمشاركة في التربص القصير الذي ينطلق بعد غد الاثنين بغينيا الاستوائية، لأول مرة لاسمين جديدين لم يسبق لهما التواجد ضمن خياراته، ويتعلق الأمر بالظهير الأيسر للنجم الساحلي التونسي، يوسف لعوافي، ومهاجم نادي الوكرة القطري، محمد بن يطو، الذي أزاح بغداد بونجاح من القائمة النهائية، بعد أن برز كواحد من أفضل المهاجمين في دوري نجوم قطر مؤخرا وأصبح يسجل العديد من الأهداف وهو حل من الحلول التي سيعتمد عليها بلماضي في مباراة الكاميرون.

وعرفت القائمة النهائية لمنتخب الجزائر عودة بعض الأسماء التي غابت لفترة طويلة، على غرار مهاجم نادي هرتا برلين الألماني، إسحاق بلفوضيل، ورشيد غزال نجم نادي بشكتاش التركي، بالإضافة إلى الثلاثي الغائب عن كأس أمم إفريقيا الماضية، عدلان قديورة العائد إلى المنافسة من بوابة نادي بورتون ألبيون الإنجليزي، وهشام بوداوي نجم نادي نيس الفرنسي، وكذا أحمد توبة مدافع نادي فالفيك البلجيكي.

وإذا كانت تغييرات جمال بلماضي في قائمته النهائية مفاجئة للجماهير الجزائرية، خاصة ما تعلق بإبعاد بعض الأسماء، في صورة بونجاح وبن رحمة وزرقان وبراهيمي، فإن المحللين يرون بأنها منطقية اعتبارا أن مدرب “محاربي الصحراء” يبحث عن حلول جديدة في منتخب الجزائر من أجل ضمان التأهل إلى المونديال.

يذكر أن مباراة الذهاب من هذا الدور الفاصل، ستجري الجمعة القادم 25 مارس الجاري بملعب جابوما بدوالا بالكاميرون على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، فيما تقام مقابلة العودة في الـ29 من نفس الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة الثامنة ونصف ليلا وقبل مقابلة الذهاب، علما أن العناصر الوطنية ستجري ابتداء من الغد تربصا تحضيريا مغلقا، بمالابو (غينيا الاستوائية)، قبل الالتحاق بالعاصمة الاقتصادية للكاميرون “دوالا” لمواجهة زملاء الهداف فانسون أبوبكر بملعب “جابوما”.

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة الكاميرون:

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي ومصطفى زغبة وألكسندر أوكيدجة.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني ويوسف لعوافي وحسين بن عيادة ومهدي تاهرات وجمال بلعمري ويوسف عطال وأحمد توبة وعبد القادر بدران وعيسى ماندي.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولي وعدلان قديورة وسفيان بن دبكة وهشام بوداوي ورامز زروقي.

خط الهجوم: إسلام سليماني وإسحاق بلفوضيل ومحمد بن يطو ويوسف بلايلي ورشيد غزال ورياض محرز.