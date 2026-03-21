بوتين يهنئ الشعب الإيراني بعيد النوروز.. وهذا ما أكده لخامنئي!

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشعب الإيراني بمناسبة عيد “النوروز”، الذي يعد من أقدم الأعياد في المنطقة.

وأفاد الكرملين أن بوتين وجّه تهانيه إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد مجتبى خامنئي، وكذلك إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة عيد النوروز.

وأكد بوتين، في رسالته لقيادة إيران، أن روسيا ستبقى “صديقا وفيا وشريكا موثوقا” لإيران، مشددا على دعم موسكو للشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة، ومتمنيا له تجاوز الظروف الصعبة.

وتحتفل شعوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط والقوقاز بعيد النوروز، الذي يعني “اليوم الجديد” باللغة الفارسية، ويجسّد بداية الربيع وتجدد الحياة وبداية العام الشمسي الجديد، الذي دخل عام 1405 وفق التقويم الإيراني.

كما وجه الرئيس بوتين تهانيه بمناسبة عيد النوروز إلى قادة 6 دول من رابطة الدول المستقلة، وشملت قائمة القادة الذين تلقوا التهاني كلا من:

ـ رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ـ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

ـ رئيس قرغيزستان صدر جباروف.

ـ رئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف.

ـ رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف.

ـ رئيس مجلس “خلق مصلحاتي” التركماني قربان غولي بيردي محمدوف.

ـ ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.