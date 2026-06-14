بوجمعة يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، غدا الاثنين، في أشغال الاجتماع السادس والسبعين (76) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان لوزارة العدل، يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، إلى جانب مناقشة عدد من مشاريع القوانين العربية النموذجية، من بينها القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

كما يشكل الاجتماع مناسبة لبحث مقترحات الدول العربية، لا سيما المقترح الذي تقدمت به الجزائر والمتعلق بإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار التحضير لأشغال الدورة الثانية والأربعين (42) لمجلس وزراء العدل العرب، وكذا الاجتماع السابع والسبعين (77) للمكتب التنفيذي، المزمع عقدهما خلال شهر نوفمبر 2026 بالجزائر.