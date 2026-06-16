بوراس يتعرّف على منافسه الأوروبي

تعرّف اللاعب الدولي الجزائري السابق أكرم بوراس، الثلاثاء، على منافسه في رابطة أبطال أوروبا.

وبعد سحب قرعة الدور التمهيدي الأول، سيلعب متوسط الميدان بوراس وفريقه ليفسكي صوفيا البلغاري مع نادي بوراتس بانيا لوكا من البوسنة والهرسك.

ويُجرى لقاء الذهاب خارج القواعد في الـ 7 أو الـ 8 من جويلية المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِبلغاريا في الـ 14 أو الـ 15 من نفس الشهر.

وكان أكرم بوراس (24 سنة) قد انتقل إلى فريق ليفسكي صوفيا في صيف 2025، لِمدّة 3 مواسم، قادما من فريق مولودية الجزائر.

وساهم ابن ولاية سطيف في إحراز فريق ليفسكي صوفيا لقب بطولة بلغاريا، بعد أن لعب 27 مباراة، وسجّل هدفَين، كما وزّع مثلهما من التمريرات الحاسمة.