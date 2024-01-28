بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

أعلنت كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر عن انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

أعلنت كل من بوركينا فاسو، ومالي والنيجر انسحابها من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، وهذا ظهيرة اليوم، الأحد 28 جانفي.

وقد قرأ البيان المشترك الذي أعلنت فيه الدول الثلاثة عن انسحابها من مجموعة “الإكواس“، وزير الإدارة واللامركزية والناطق باسم الحكومة المالية، عبدالله مايغا، على التلفزيون المالي.

الدول الثلاثة قالت أنها تنسحب من المجموعة التي تقول أنها وبعد 49 سنة من الوجود “ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية.”

كما اتهمتها بالخضوع للقوى الأجنبية، فأصبحت المجموعة، حسب البيان الذي قرأه مايغا “تحت تأثير القوى الأجنبية، التي خانت مبادئها التأسيسية، تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وسكانها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم.”

أيضا، الدول الثلاثة اتهمت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا قائلة أنها “لم تقدم المساعدة” لها في كفاحها “الوجودي ضد الإرهاب وانعدام الأمن”.

هذا إضافة إلى فرض المجموعة لعقوبات على هذه الدول الثلاثة بعد الانقلابات التي عرفتها، عقوبات تقول عنها الدول الثلاثة أنها “عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة”.