بوشكريو في مهمّة ترتيب البيت.. ورفع التحدّي في البطولة القارية في مصر

تعداد المنتخب يكتمل في تربص السعودية الذي ينطلق الثلاثاء

سيكون مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الجديد، صالح بوشكريو، أمام تحدّ جديد في الفترة المقبلة، من خلال تجهيز المنتخب لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2024 في مصر، بالتنافس على اللّقب القاري، ومن ثمة اقتطاع تأشيرة أولمبياد باريس المقررة في صائفة العام المقبل، الأمر الذي لن يكون سهلا بالنسبة لبوشركيو الذي ورث منتخبا ضعيفا ومهلهلا في الآونة الأخيرة، وهو ما سيجعله أمام حتمية ترتيب البيت لتفادي ما لا يحمد عقبه في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة اليد، قد قرّر الاستعانة مطلع شهر جوان الفارط بصالح بوشكريو، على رأس العارضة الفنية للمنتخب، خلفا لرابح غربي، علما أن بوشكريو كان قد سبق له تدريب السباعي الجزائري في وقت سابق، وقاد المنتخب في البطولة القارية في مصر عام 2016، أين أنهى المسابقة في المركز الرابع، ومن ثمة الاستقالة، وهو ذات المركز الذي حرم المنتخب من المشاركة في بطولة العالم في فرنسا 2017، علما أن عودة بوشكريو إلى المنتخب هذه المرة تعد السادسة في مسيرته التدريبية، بعد ما سبق له الإشراف عليها في مونديال 1995، بطولة أمم إفريقيا 2000، كأس العالم 2001، وفي الفترة الممتدّة من عام 2009 إلى سنة 2013 وفي كأس أمم إفريقيا 2016 في مصر.

وفي سياق متصل، يسافر المنتخب الوطني لكرة اليد، الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض ثاني تربص تحضيري في الفترة ما بين 31 أكتوبر إلى الخامس من شهر نوفمبر الداخل، تحسبا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر من 18 إلى 29 جانفي 2024، علما أن التشكيلة الوطنية كانت قد شرعت في تربص قصير، السبت، في العاصمة لمدة ثلاثة أيام قبل السفر الى السعودية، بدعوة من الإتحاد المحلي للعبة، على أن يخوض أشبال بوشكريو مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي خلال التربص، ستكون الأولى في الثاني من شهر نوفمبر والثانية في الرابع من ذات الشهر.

يشار إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة اليد كان قد أكد ذلك في بيان رسمي له في الساعات الأخيرة، من خلال التطرّق إلى البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني قبيل خوض غمار “الكان” المقررة في مصر، علما أن بوشكريو كان قد أعدّ قائمة أولية عرفت غياب مسعود بركوس، الحارس خليفة غضبان، بورويس محمد ايهاب، على أن يكتمل التعداد خلال التربص المقبل في السعودية، وهو الأمر الذي سيسمح لبوشكريو بمباشرة الأمور الجدية قبل البطولة الإفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيتعرّف على منافسيه في البطولة الإفريقية القادمة، يوم 21 نوفمبر المقبل، خلال القرعة التي ستسحب في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يتأهل البطل مباشرة إلى أولمبياد باريس ومونديال 2025.