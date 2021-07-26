-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الشؤون الدينية: تعليق صلاة الجماعة في هذه الولايات!
الجزائر

بوغالي: النظام المغربي يتكالب على الجزائر للتغطية على أزمات الداخل

الشروق أونلاين
  • 999
  • 0
بوغالي: النظام المغربي يتكالب على الجزائر للتغطية على أزمات الداخل

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الإثنين، إن النظام المغربي يتكالب على الجزائر للتغطية على أزمات الداخل.

وصرح بوغالي خلال جلسة إختتام الدورة البرلمانية، قائلا إن النظام المغـربي عجز عن احتواء أزماته الداخلية فراح يدعم حركات إرهابية انفصالية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر “بتواطؤ مفضوح سافر مع قوى عدوانية حاقدة”.

وأضاف رئيس المجلس أن “التكالب على وحدتنا لم يعد خفيا” مؤكدا أن المغرب تعدى الأعراف والقوانين الدولية.

واوضح المتحدث ذاته أن تلاحم الشعب مع جيشه سيبقي الجزائر واحدة موحدة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، أن سعي الجزائر لبناء دولة ديمقراطية يزعج الكثير الذين لا يريدون أن تكون البلاد واقفة على أسس متينة وصحيحة.

وأوضح قوجيل، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة البرلمانية ، أن “مناعة الجزائر هي بناء دولة ديمقراطية وهذا ما نسعى إليه عبر نضالنا وعملنا الذي لم يساعد الكثير سيما من الخارج الذين لا تروق لهم أن تكون الجزائر واقفة على أسس متينة وصحيحة”.

وأشار رئيس مجلس الأمة بهذا الخصوص إلى أن “الامور انكشفت والعدوان ضد الجزائر واضح للعلن”، مضيفا بأن مواقف الجزائر السيادية وعلاقاتها الخارجية ازاء القضايا الدولية “ليست وليدة اليوم و لن تتغير”.

مقالات ذات صلة
حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أجواء مغشاة مع درجات حرارة مرتفعة

حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أجواء مغشاة مع درجات حرارة مرتفعة

النيران تلتهم 200 هكتار من غابات سوق أهراس

النيران تلتهم 200 هكتار من غابات سوق أهراس

أخبار الجزائر ليوم الأحد 25 جويلية 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 25 جويلية 2021

الخارجية الجزائرية تصعّد والمغرب يتهرب مطالبا بالأدلة

الخارجية الجزائرية تصعّد والمغرب يتهرب مطالبا بالأدلة

الحكومة تعلن عن حجر جزئي ليلي عبر 35 ولاية

الحكومة تعلن عن حجر جزئي ليلي عبر 35 ولاية

أخبار البكالوريا

أخبار البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد