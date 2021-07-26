بوغالي: النظام المغربي يتكالب على الجزائر للتغطية على أزمات الداخل

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الإثنين، إن النظام المغربي يتكالب على الجزائر للتغطية على أزمات الداخل.



وصرح بوغالي خلال جلسة إختتام الدورة البرلمانية، قائلا إن النظام المغـربي عجز عن احتواء أزماته الداخلية فراح يدعم حركات إرهابية انفصالية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر “بتواطؤ مفضوح سافر مع قوى عدوانية حاقدة”.

وأضاف رئيس المجلس أن “التكالب على وحدتنا لم يعد خفيا” مؤكدا أن المغرب تعدى الأعراف والقوانين الدولية.

واوضح المتحدث ذاته أن تلاحم الشعب مع جيشه سيبقي الجزائر واحدة موحدة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، أن سعي الجزائر لبناء دولة ديمقراطية يزعج الكثير الذين لا يريدون أن تكون البلاد واقفة على أسس متينة وصحيحة.

وأوضح قوجيل، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة البرلمانية ، أن “مناعة الجزائر هي بناء دولة ديمقراطية وهذا ما نسعى إليه عبر نضالنا وعملنا الذي لم يساعد الكثير سيما من الخارج الذين لا تروق لهم أن تكون الجزائر واقفة على أسس متينة وصحيحة”.

وأشار رئيس مجلس الأمة بهذا الخصوص إلى أن “الامور انكشفت والعدوان ضد الجزائر واضح للعلن”، مضيفا بأن مواقف الجزائر السيادية وعلاقاتها الخارجية ازاء القضايا الدولية “ليست وليدة اليوم و لن تتغير”.