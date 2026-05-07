بوغالي: “اليوم الوطني للذاكرة تجديدٌ للعهد مع التاريخ”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة والذكرى الـ81 لمجازر 08 ماي 1945، أن هذه المناسبة تمثل محطة لاستحضار الألم والأمل معاً، وتجديد العهد مع التاريخ وتعزيز التطلع نحو المستقبل.

وقال بوغالي عبر حسابه الخاص: “اليوم الوطني للذاكرة هو استحضارٌ للألم والأمل معاً؛ فمعه يتجدد العهد مع التاريخ، ويتعمق التطلع نحو المستقبل. إن الجزائر، وهي تعبر عن وفائها لتضحيات السلف، تمضي اليوم في مراكمة أمجاد جديدة بسواعد أبنائها وعقولهم، مقتفيةً نهج التجديد والانتصار”.

وأوضح بوغالي أن هذه المناسبة تشكل تكريما وتمجيدا لشهداء مجازر 08 ماي 1945، واعترافا بتضحياتهم البطولية من أجل جزائر حرة مستقلة، مشددا على أن تخليد هذه الذكرى يهدف إلى صون الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وأضاف أن مجازر الاستعمار الفرنسي في 08 ماي 1945، التي راح ضحيتها نحو 45 ألف شهيد في مناطق عدة مثل سطيف وقالمة وخراطة، ستظل صفحة دامية ووصمة عار لا تسقط بالتقادم.

وختم مؤكدا أن الجزائر، وهي تستحضر هذه الذكرى الأليمة، تواصل مسار بناء الدولة وتعزيز مكتسباتها وفاءً لتضحيات الشهداء وتجسيداً لنهج التجديد والانتصار.