بوغالي يحذّر: الدول العربية تتعرض لتحديّات وجودية

“تواجه الدول العربية تداعيات وتغيرات وجودية، تستوجب تعزيز العمل المشترك، خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

جاء هذا في كلمة ألقاها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مساء الجمعة، في اجتماع المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي بجنيف السويسرية.

ودعا بوغالي، وهو رئيس الاتحاد البرلماني العربي، في كلمته إلى “مواجهة هذه التداعيات بجهود موحّدة وصادقة، حتى لا يكون الوطن العربي ضحية لحسابات الغير”.

مؤكدا أن “المصالح المشتركة للوطن العربي، لا يمكن أن توطد إلا عبر تقاسم أفضل الممارسات والخبرات. بما يسهم في حماية وتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

في نفس السياق، حثّ بوغالي على مواصلة “الضغط على الكيان الصهيوني، لإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. والسماح بادخال المساعدات إلى قطاع غزة بدون قيد أو شرط”.

كما نادى المسؤول ذاته “بملاحقة مجرمي الكيان أمام الهيئات القضائية الدولية”. مؤكدا حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.