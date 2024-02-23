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الجزائر

بوغالي يشارك في مراسم تشييع الرئيس الناميبي هاج جينغوب

الشروق أونلاين
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بوغالي يشارك في مراسم تشييع الرئيس الناميبي هاج جينغوب
ح. م
يشارك ابراهيم بوغالي في مراسم شييع الرئيس الناميبي، هاج جينغوب.

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في مراسم تشييع الرئيس الناميبي، هاج جينغوب، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وحسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني اليوم الجمعة، 23 فيفري، في بيان “بتكليف من السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، غادر السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 الجزائر متوجها إلى عاصمة جمهورية ناميبيا “ويندهوك”، للمشاركة في مراسم تشييع جنازة الرئيس الناميبي هاج جينغوب.”

وللتذكير توفي الرئيس الناميبي، هاج جينغوب، في المستشفى يوم الأحد 4 فيفري 2024 عن عمر يناهز 82 عاما.

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