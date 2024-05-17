بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية إستشارية على مستوى الأمم المتحدة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم الخميس من العاصمة السويسرية (جنيف) إلى فسح المجال لممثلي الشعوب من أجل المساهمة بشكل فعلي وجاد في صنع القرار العالمي وإشراكهم بصفة منتظمة في مختلف الأنشطة والمبادرات الأممية، مقترحا إنشاء لجنة برلمانية إستشارية لدى منظمة الأمم المتحدة تضم ممثلين عن برلمانات الدول الأعضاء، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وخلال تدخله في أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات 2025، نوه بوغالي بـ “الدور المحوري الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية، من خلال البرلمانات الوطنية أو الاتحاد البرلماني الدولي، في دعم نشاطات منظّمة الأمم المتحدة وتعزيز عملها متعدد الأطراف وسعيها إلى سد الفجوة الديمقراطية التي تشهدها العلاقات الدولية”.

وأعرب رئيس المجلس عن يقينه بأن “إشراك ممثلي الشعوب في عملية صنع القرارات العالمية وأخذ الهيئات الحكومية الدولية، وفي مقدمتها المنظمة الأممية، بِعين الاعتبار آراء ومقترحات البرلمانيين بإمكانه أن يغير مجرى العالم بأسره”.