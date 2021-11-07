بوقرة: ضبطت قائمة كأس العرب بالتشاور مع بلماضي وهذه أهدافنا

التربص الأخير سيجري في الإمارات لهذه الأسباب

أكد مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، بأنه حسم بنسبة كبيرة جدّا قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في مسابقة كأس العرب للأمم، التي ستجري في قطر خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بالتشاور مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي طالب بضرورة حضور بعض لاعبي المنتخب الأول المحترفين في الدوريات الخليجية، وعلى رأسهم محترفو الدوري القطري، خلال هذه الدورة، من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية وجاهزيتهم قبل موعد كأس أمم إفريقيا للأمم في الكاميرون.

وكانت قرعة كأس العرب للأمم أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات مصر ولبنان والسودان، وتجري مسابقة كأس العرب للأمم بقطر هذه المرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعد بمثابة تحضير مثالي لمونديال 2022، خاصة أن عدة ملاعب مونديالية ستكون معنية باحتضان مواجهات هذه المسابقة العربية.

سأستدعي لاعبين من تونس والسعودية وقطر

إلى ذلك، اعترف مجيد بوقرة بأنه ضبط قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العرب بالتشاور مع بلماضي، وقال في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في “يوتيوب”: “منذ الإعلان عن قرار مشاركتنا في كأس العرب للأمم باشرنا العمل”، مضيفا: “اتفقت مع جمال بلماضي على استدعاء بعض لاعبي المنتخب الأول للمشاركة في هذه المسابقة”، قرار المشاركة يخص لاعبي المنتخب الأول المحترفين في الدوريين القطري والسعودي، في صورة يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وبعض الأسماء الأخرى، وتابع بوقرة: “مشاركة بعض لاعبي المنتخب الأول ضرورية من أجل الحفاظ على نسق المنافسة وتجهيزهم لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون”، وأردف: “سنحضر لخلطة من لاعبي الدوري الجزائري للمحترفين وتونس والسعودية وقطر لإعداد القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب”، وأكد: “القائمة مضبوطة تقريبا..ارتسمت في ذهني وهناك تفاصيل صغيرة قبل الكشف عنها”.

من جهة أخرى، أكد بوقرة بأن هدف المنتخب الجزائري في كأس العرب، هو تحضير وتجهيز البدائل المناسبة للمنتخب الأول قبل كأس أمم إفريقيا 2022، وقال: “صراحة.. هدفنا هو توفير حلول وبدائل للمنتخب الأول قبل مشاركته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”، وتابع: “في كرة القدم لا يمكنك التنبؤ بأي شيء، هناك الإصابات وعوامل أخرى، ولهذا سنعطي الأولوية لتحضير لاعبين جاهزين لبلماضي قبل كأس إفريقيا”، ودخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين أو الرديف إن صحّ التعبير (على اعتبار أنه سيتدعم بلاعبين محترفين في تونس والسعودية وقطر)، تربصا في مدينة دبي الإماراتية في الفترة الممتدة من 8 إلى 16 نوفمبر، استعدادا لكأس العرب، حيث سيجري مباراتين وديتين الأولى يوم 12 من نفس الشهر أمام نيوزيلندا، والثانية أمام منتخب جنوب السودان في الـ16 من نفس الشهر أيضا.

وعن هذا التربص كشف بوقرة: “لقد قررنا إجراء المعسكر في دبي تسهيلا لعملية تجميع اللاعبين، ولأن عديد المنتخبات تجري تربصاتها هناك”، مضيفا: “وحتى التربص المقبل في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، سنجريه في دبي حتى نستفيد من وديات أخرى”، وأردف: “اخترنا المكان بدقة حتى يتعود اللاعبون على الطقس قبل التنقل إلى قطر”.

بوقرة يستدعي 24 لاعبا لتربص دبي

كشف مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام نيو زيلاند وجنوب السودان، ضمن تحضيراته للبطولة العربية المقرر انطلاقتها نهاية الشهر الحالي بقطر.

وسيدخل أشبال المدرب بوقرة في تربص مغلق بداية من اليوم، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه بوقرة تحسبا لهذين المواجهتين الدعوة لـ24 لاعبا، من بينهم لاعبون ينشطون في السعودية وأيضا من البطولة التونسية، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن مجادل، غايا مرباح، سعيدي زكرياء.

خط الدفاع: لعوافي يوسف، مصمودي بوعلام، بوقرة أيمن، شتي إلياس، حداد معاذ، كداد شعيب، بن عيادة حسين، توقاي محمد أمين.

وسط الميدان: أمير سعيود، سفيان بن دبكة، بن حمودة بلال، ذبيح شعيب، زكرياء دراوي، قندوسي أحمد، مريزق حسام الدين.

خط الهجوم: عز الدين بوتمان، طيب مزياني، زروقي مروان، بن سايح رضا، دغموم عبد الرحيم.