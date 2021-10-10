بوقرة: تكلمنا كثيرا عن الملاعب.. وهدفنا الذهاب بعيدا في كأس العرب

تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، بعد الفوز بثلاثية لهدف واحد أمام البنين عن عدة نقاط من بينها وضعية الملاعب في الجزائر، وأهداف المنتخب في كأس العرب.

وقال بوقرة متحدثا عن وضعية الملاعب الجزائرية، بعدما إضطر المنتخب المحلي للإستقبال ببولوغين: ” تكلمنا كثيرا عن الملاعب، والجميع يعرف ما الذي يحدث، ومن حسن حظنا أن لاعبي المنتخب متأقلمون مع الأرضيات ذات العشب الإصطناعي”.

وتابع بوقرة: ” نتمنى أن نستقبل في المباراة المقبلة بملعب جويلية، خاصة وأنه سيكون جاهزا بعد 20 أكتوبر، أو الإستقبال في ملعب وهران، وإذا كانت هناك مشاكل حول جاهزية الملعبين، سنضطر للعب بالخارج”.

وتحدث بوقرة عن أهداف المنتخب المحلي في كأس العرب التي تحتضنها قطر شهر ديسمبر المقبل، حيث قال: ” دون شك سنسعى للفوز بالمباريات والذهاب إلى أبعد حد في المنافسة، ودون شك الرسالة التي سأوجهها للاعبين ستكون إيجابية، لتحقيق أفضل النتائج”.

وأكد بوقرة، أنه سيكون له إجتماع مع الناخب الوطني جمال بلماضي، لتحديد أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العرب مع المنتخب المحلي، وقال بوقرة في هذا السياق: ” اللاعبون الذين ينشطون في الخليج، ستتوقف بطولاتهم قبل كأس أمم إفريقيا، وسيكونون معنا للبقاء في أجواء المنافسة “.

وأضاف بوقرة: ” التربص المقبل للمنتخب المحلي، نجريه بتواجد كل اللاعبين بما فيهم لاعبي الخليج، لأنه سيكون آخر محطة قبل دخول المنافسة”.