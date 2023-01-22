بوقرة غاضب بسبب تكرر الانتقادات.. يبرر خياراته ويدافع عن لاعبيه

أبرز دعم جمال بلماضي للاعبيه والمنتخب المحلي

عبر مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن غضبه من تكرر الانتقادات بخصوص عجز لاعبيه عن تسجيل مزيد من الأهداف في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، رغم نجاحهم في التأهل إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة ودون تلقي أي هدف، ودعا وسائل الإعلام والمتابعين إلى انتقاده دون لاعبيه بسبب الضغط الذين يعيشونه، في وقت أبرز فيه دعم جمال بلماضي للمنتخب المحلي وزملاء أيمن محيوص، ما يمنحهم دفعا قوّيا في طريق التتويج بلقب “شان 2022”.

وكان المنتخب الوطني المحلي تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، السبت، بعد فوزه على منتخب الموزمبيق بملعب نيلسون مانديلا، بنتيجة هدف دون رد من تسجيل مدافع نادي بارادو دهيري، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 12 سنة كاملة.

أنا مدرب صغير.. انتقدوني واتركوا اللاعبين وشأنهم

وقال بوقرة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة الجزائر والموزمبيق، ردا على الانتقادات التي طالت خط الهجوم وغياب الفعالية الهجومية منذ بداية البطولة، على اعتبار أن “الخضر” اكتفوا بالفوز بنتيجة هدف دون رد في الثلاث مباريات، وسجلوا تلك الأهداف من كرات ثابتة: “في كل مرة تنتقدون طريقة اللعب وغياب النجاعة الهجومية.. هذا السؤال يتكرر دائما خلال الندوات الصحفية وتتكلمون عنه دائما”، قبل أن يضيف: “أنا لا أتحدث بانفعال، لكني أدافع عن اللاعبين.. انتقدوني أنا ولكن اتركوا اللاعبين وشأنهم”، وأوضح: “أنا مدرب صغير وهذا خطئي.. (بوقرة كان غاضبا جدّا)”، قبل أن يواصل الدفاع عن لاعبيه: “يجب أن نبقى إيجابيين وأن لا نضغط على اللاعبين، لا تنسوا من أين جاؤوا ولا تنسوا المشاكل التي يعانون منها في البطولة الوطنية وأنتم تعرفون ذلك جيّدا.. إنهم يستحقون الدعم والاحترام والتشجيع لأنهم يعيشون ضغطًا رهيبًا”، وأردف: “لا تنسوا أن هؤلاء اللاعبين لم يستفيدوا من تكوين كامل ومروا بالعديد من المشاكل، أنهم يبذلون مجهودات كبيرة الآن وعلينا احترام ذلك”.

إلى ذلك، دافع بوقرة عن لاعبيه وطريقة اللعب، وقال بهذا الخصوص: “صحيح أننا لا نسجل من هجمات ملعوبة، إلا أننا نسجل ونفوز..الكرات الثابتة هي أيضًا سلاح مهم في كرة القدم، والفوز هو الأهم حاليًا، خاصة أننا لا نتلقى أهدافًا”، وأردف: “الكرات الثابتة كانت سلاح لمنتخبنا عام 2009 وأسهمت في تأهلنا إلى كأس العالم 2010، نحن نلعب على إمكانياتنا”، وزاد: “يجب أن نبقى إيجابيين.. لاعبونا يواجهون منتخبات هي في الأصل منتخبات أولى، وعليه فهم يعانون من ضغط كبير، وننتظر أن نتحسن من ناحية النجاعة الهجومية في المباريات المقبلة، خاصة أننا سندخل مباريات الإقصاء المباشر، وفيها يمكن أن ننهي المباراة بفرصة واحدة أو نضيع التأهل بإهدار فرصة أخرى أيضا”.

من جهة أخرى، أعرب نجم نادي غلاسكو رانجرز الأسكتلندي عن سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، وقال بهذا الخصوص: “سعيد بالتأهل والفوز وتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط)، وعدم تلقي أي هدف، ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين..”، قبل أن يحلل المواجهة بالقول: “في الشوط الأول لعبنا بطريقة جيدة، لكننا لم نستغل المساحات والفرص التي أتيحت لنا، كان بمقدورنا تسجيل عدد أكبر من الأهداف قبل أن يعود منتخب موزمبيق في الشوط الثاني لمحاولة تعديل النتيجة، لكننا عرفنا كيف نسير اللقاء إلى النهاية والحفاظ على النتيجة”، أما بخصوص لعب مباراة الدور ربع النهائي على ملعب نيلسون مانديلا: “سعداء بلعب مباراة دور ربع النهائي في ملعب براقي، لأننا تعودنا عليه وعلى الأنصار، أما بخصوص هوية المنافس فسنرى ما ستحمله لنا نتائج المجموعة الثانية”، كما تحدث بوقرة عن علاقته مع مدرب المنتخب الأول، جمال بلماضي، وقال بهذا الشأن: “بلماضي موجود بسيدي موسى وساند اللاعبين.. هو يتابعنا منذ مدة، ونحن نقدم له تقارير دورية بخصوص بعض اللاعبين، وإمكانية تدعيمهم المنتخب الأول”، وتابع: “هناك لاعبون شاركوا في شان 2011، شاركوا في كأس العالم 2014، لقد أبرزت مدى أهمية هذه البطولة ونتمنى أن يتم استدعاء بعض اللاعبين الحاليين في المنتخب المحلي إلى المنتخب الأول”، قبل أن يلخص علاقته بمدرب “الخضر”، قائلا: “بلماضي صديقي وتربطني به علاقة قوية”.

أشاد بالجماهير الجزائرية وكتيبة مجيد بوقرة

مدرب الموزمبيق: أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في نهائي “شان 2022”

أشاد مدرب منتخب الموزمبيق، كوندي جونيور، بالمنتخب الوطني المحلي ووصفه بالمنتخب القوي والمنظم والمرشح الأبرز للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر، قبل أن يبدي إعجابه بالجماهير الجزائرية لملعب نيلسون مانديلا ودعمها القوي لمنتخب بلادها، مشيرا إلى أنه يتمنى مواجهة “الخضر” في نهائي “شان 2022” بعد أن نجح الموزمبيق في التأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

وقال مدرب منتخب الموزمبيق في الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية مباراة الجزائر والموزمبيق، تعليقا على التأهل إلى الدور ربع النهائي: “أنا سعيد جدّا بهذا التأهل لأننا لعبنا أمام منتخب قوي”، وأضاف: “الجزائر لديها منتخب قوي ومنظم ويلعب كرة قدم جميلة”، قبل أن يضيف بخصوص اللاعبين الذين لفتوا انتباهه: “لاعبو منتخب الجزائر يتميزون بمهارات فنية عالية، هناك اللاعب رقم 7 (يقصد عبد الرحمن مزيان) وقلب الهجوم (أيمن محيوص)، إنهم منتخب متكامل وأرشحهم لبلوغ الدور النهائي”، وأوضح: “أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في الدور النهائي للبطولة”، وأردف: “أود أيضا الإشادة بالجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة بقوة في كل المباريات، إنها تصنع أجواء رائعة ورغم أنها تشكل ضغطا كبيرا على لاعبيّ إلا أنه من الرائع اللعب أمام هذا العدد الكبير من الجمهور”.

إلى ذلك، كال كوندي جونيور المديح للاعبيه بعد هذا التأهل التاريخي لكرة القدم الموزمبيقية، وقال: “أنا سعيد للغاية بالتأهل إلى الدور المقبل خاصة من أجل اللاعبين..هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب الموزمبيق إلى هذه المحطة من المنافسة لم نفز منذ فترة طويلة في منافسة رسمية”، قبل أن يبرز خطته للتحضير إلى مباراة الدور ربع النهائي، وصرح: “الآن علينا التركيز على الاسترجاع والاستشفاء استعدادا لمباراة الدور ربع النهائي، فلا تنسوا أن الحارس الأساسي أصيب ولدينا بعض المشاكل الصحية الأخرى”، وأوضح: “لكني أثق في كل اللاعبين، فمثلا الحارس الذي دخل بديلا يبلغ من العمر 18 عاما وهذا أمر رائع بالنسبة لنا.. هذا هو مستقبل الموزمبيق وهذا ما نركز عليه ونستهدفه من خلال المشاركة في الشان”.

أصداء

محيوص وميرازيق ومزيان ضمن التشكيلة المثالية

تواجد ثلاثي المنتخب الوطني للمحليين ضمن التشكيلة المثالية لمنافسة كأس إفريقيا للمحليين بعد تألقهم الملفت للانتباه في المباريات السابقة.وكشفت لجنة تنظيم الشان عن الأسماء والأمر يتعلق بكل من محيوص. ميرازيق ومزيان وهو الثلاثي الذي صنع الحدث في لقاء ليبيا وإثيوبيا.كما ستكون الفرصة مواتية للثلاثي لافتكاك مكانة أساسية في ضمن التشكيلة المستقبلة لاسيما أن الكتيبة الوطنية حسمت التأهل إلى الدور المقبل.

قال إن بوقرة منح الفرصة للجميع

رضواني: نلعب مبارياتنا بإرادة كبيرة وهذه أهدافنا

أكد الظهير الأيمن للمنتخب المحلي، سعدي رضواني، بأن كل زملائه جاهزون لتقديم أفضل ما لديهم كلما منحت لهم الفرصة للعب أساسيين في “الشان”، عطفا على التغييرات الكثيرة التي أجراها المدرب مجيد بوقرة في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة أمام موزمبيق، مشيرا إلى أن اللاعبين يتسلحون بالإرادة والروح الوطنية من أجل إسعاد الشعب الجزائري في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وكان مدافع نادي اتحاد الجزائر اختير رجل مباراة الجزائر والموزمبيق، التي انتهت بفوز “الخضر” بنتيجة هدف دون رد، وعلق رضواني على هذا الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي من “شان 2022″، قائلا: ” الحمد لله على الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.. المباراة لم تكن سهلة أمام منتخب كان يبحث عن الفوز لتأمين تأهله إلى المرحلة المقبلة دون انتظار نتيجة اللقاء الآخر”، مضيفا: “دخلنا المباراة بإرادة كبيرة من أجل تحقيق العلامة الكاملة ودون التفكير في مصير المنافس ووضعيته.. كل لاعب كان يريد تنشيط المباراة وتحقيق حلمه بالفوز بالملعب الجديد”، أما بخصوص التغييرات التي أجراها المدرب مجيد بوقرة خلال المواجهة مقارنة بأول مباراتين، أكد مدافع وفاق سطيف السابق: “القائمة تضم 28 لاعبا وكل واحد كمنا جاهز للقيام بدوره عندما تسنح له الفرصة”، وأردف: “المنافسة مفتوحة داخل المنتخب ونشكر المدرب بوقرة على الفرصة التي قدمها لنا”، وأكد: “رغم التغييرات الكثيرة التي أجريت على التشكيلة إلا أننا سجلنا الفوز وهذا هو المهم.. نسعى لتقديم الأفضل وعلينا التركيز على المباراة المقبلة لمواصلة مشوارنا في البطولة وإسعاد الشعب الجزائري”.

وزير الشباب الرياضة عبد الرزاق سبقاق:

“مشكل المنشآت الرياضية أصبح من الماضي”

“بصفتي مناصرا لهذا المنتخب الوطني المحلي، أظن أن المردود الفني يتحسن من مقابلة لأخرى، هدفنا هو التتويج بلقب بطولة الشان-2022. حاليا مشكل المنشآت الرياضية أضحى من الماضي، اليوم بلغنا مستوى عالي من الهياكل الرياضية، وبالتالي، لن يحق لنا الرجوع إلى الخلف، الإرادة السياسية موجودة لإنجاح مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى”.

ألكسيس قندوز: “حققنا ثلاثة انتصارات مستحقة.. والجمهور كان رائعا”

“خضنا مباريات صعبة خلال هذا الدور الأول لهذه المنافسة الجارية بالجزائر وتحت ضغط الجمهور الغفير، لكن جميع اللاعبين عرفوا كيف يتعاملون معها وحققنا ثلاثة انتصارات مستحقة. أنا محظوظ لامتلاك زملاء رائعين سواء العشرة الذين كانوا فوق أرضية الميدان أم بقية المجموعة الذين يبذلون قصارى جهدهم خلال المقابلات حتى

لا نتلقى الأهداف وأشكرهم على مساعدتي لنحافظ على نظافة الشباك. صراحة ليس لدينا خيار معين أو منتخب نرغب في مواجهته خلال الدور ربع النهائي، نحن ندخل جميع المباريات من أجل الفوز. عشنا أجواء رائعة مع الجمهور الجزائري فاللعب أمام مدرجات مليئة أمر مدهش ناهيك عن جودة الملعب والأرضية الممتازة. نشكر الأنصار على مساندتهم اللامتناهية. من الناحية الشخصية، أخوض تجربة جيدة للغاية لأنه في السابق لعبت مباريات ودية فقط لكن المنافسة الرسمية مع المنتخب شيء آخر وهي تسمح لنا بتطوير مستوانا وإظهار قدراتنا على الساحة القارية”.

شعيب كداد: “سنبذل كل ما نملك لتشريف الراية الوطنية”

“الحمد لله على هذا الفوز الثالث والتأهل إلى الدور ربع النهائي. نشكر جميع اللاعبين والطاقم الفني الذي زودنا بالتعليمات اللازمة التي طبقناها جيدا وأشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها في سبيل بلوغ الدور الثاني. حاليا علينا أن نرتاح وأن نسترجع جيدا من الناحية البدنية من أجل الشروع في الاستعداد لموعد ربع النهائي الذي سيكون صعبا. الجمهور صنع أجواء عالمية في ملعب رائع، نشكر القائمين على هذه المنشآت ونحن علينا باستغلالها وتشريف القميص الوطني فوق أرضية الميدان لإسعاد الأنصار. دفاعنا أظهر مردودا قويا حيث لم نستقبل أي هدف فيجب التذكير أن مدربنا بوقرة ومساعده مصباح كانا مدافعان وبالتالي يزوداننا بنصائح المستوى العالي ونحن نسعى لتنفيذها. دون نسيان بقية الخطوط التي تؤدي ما عليها. ففي مقابلة اليوم تغيرت التشكيلة الأساسية بنسبة كبيرة لكننا ظهرنا بوجه حسن وحققنا فوزا مستحقا وهو ما يدل على قوة المجموعة وان شاء الله سنواصل على نفس المنوال. نعد الجمهور أننا سنبذل قصارى جهدنا فوق المستطيل الأخضر لتشريفهم ورفع الراية الوطنية عاليا. لا يهم من يحمل شارة القيادة فنحن نشكل عائلة واحدة ومتضامنون لخدمة المنتخب الوطني”.

أسامة شيتة: “راض على ما قدمته في أول مشاركة أساسية لي”

“حققنا الأهم خلال مواجهة موزمبيق بحصد الفوز الثالث في الدور الأول ونيل تأشيرة التأهل في صدارة المجموعة الأولى. الحمد لله على توفيقنا لإسعاد الجمهور وان شاء الله سنواصل في هذا المشوار الإيجابي. أنا راض على مردودي الشخصي بمناسبة مشاركتي الأساسية الأولى في هذه الدورة شان-2022، قدمت مستوى جيد وأتمنى أن أتطور خلال المباريات المقبلة. فيما يخص الدور المقبل، نحن نسير هذه المنافسة مقابلة بمقابلة ولا نهتم كثيرا بخصوص هوية المنتخب الذي سنواجهه. الأجواء التي يصنعها الجمهور الجزائري رائعة، نشكرهم على هذا الدعم ونتمنى أن نواصل في هذه النتائج وأجواء الأفراح”.

عبد العزيز لحمري: “قوتنا تكمن في تضامن المجموعة”

“أحرزنا تأهلا مستحقا ونسعى للمواصلة على هذا الطريق، نتمنى أن نكون جاهزين بنسبة 100 بالمائة خلال المقابلات القادمة حتى نقدم مستويات فنية أفضل. قوة الفريق تكمن في المجموعة المتضامنة فيما بينها فكل لاعب يساعد الآخر في سبيل انتزاع نتيجة إيجابية. الجمهور الجزائري غني عن التعريف حيث عودنا على مساندة المنتخب، أتمنى أن يكون حاضرا كذلك في المواعيد المقبلة حتى يساندنا للذهاب لأبعد محطة ممكنة في هذه الدورة”.

محمد إسلام بلخير: “الآن سنلعب مباراة بمباراة للذهاب بعيدا”

“بدأنا “الشان” بشكل جيد وكنا نريد إنهاء مرحلة المجموعات بفوز ثالث لضمان الصدارة. إنهاء الدور الأول بتحقيق هدفنا يمنحنا ثقة كبيرة قبل الدور ربع النهائي. الآن سنلعب مباراة بمباراة للذهاب بعيدا”.

أيوب غزالة: “كل الفرق قوية وعلينا تقديم أفضل ما لدينا”

“لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي لعب كل حظوظه لضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي، لكننا كنا نريد هذا الفوز لتصدر المجموعة وكسب ثقة أكبر لما تبقى من مشوار. شخصيا لا أفضل أي منافس في هذا المستوى من المنافسة. كل الفرق قوية وعلينا تقديم أفضل ما لدينا في كل مقابلة للذهاب بعيدا”.

حسين دهيري: “أشكر المدرب بوقرة على ثقته وأنا لم أخيّبه”

“أولا اشكر المدرب على الثقة التي وضعها في شخصي، وأعتقد أنني كنت في حسن ظنه بتسجيلي لهدف الفوز. لقد واجهنا فريقا يلعب بطريقة جيدة، لعب كل حظوظه للتأهل إلى الدور المقبل، إلا أننا كنا مركزين من البداية إلى النهاية، الأمر الذي سمح لنا بإنهاء دور المجموعات دون تلقي أي هدف. أرى أن هذا مشجع لما تبقى من مشوار البطولة”.