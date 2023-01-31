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رياضة

بوقرة: لا أحرق المراحل فبلماضي أولى بِتدريب “محاربي الصّحراء”

علي بهلولي
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بوقرة: لا أحرق المراحل فبلماضي أولى بِتدريب “محاربي الصّحراء”
ح.م
بوقرة رفقة بلماضي ورئيس "الفاف" ومدرب الأشبال.

قدّم الناخب الوطني المحلّي مجيد بوقرة تشكّراته إلى زميله جمال بلماضي، الذي يُمسك بِالزّمام الفني لـ مُحاربي الصّحراء”.

وقال بوقرة إن بلماضي هو مَن شجّع اتحاد الكرة الجزائري على انتدابه لِتدريب منتخب المحلّيين، ودعّمه معنويا. وذلك في مؤتمر صحفي نشّطه بوقرة بِقاعة المحاضرات لِملعب “ميلود هدفي” بِوهران مساء الثلاثاء، بعد فوز لاعبيه على نظرائهم من النيجر بِخماسية نظيفة، وتأهّلهم إلى نهائي “شان” 2023.

واعترف بوقرة (40 سنة) بِأن تدريب المنتخب الوطني المحلّي مأمورية صعبة، خاصّة وأنّه حديث العهد بمهنة التأطير الفني، ولا يملك التجربة المطلوبة. نافيا أن يكون قد رفع السقف عاليا للإشراف على “الخضر”، ودعا إلى ضرورة الالتفاف حول بلماضي لِتجسيد أهدافه المُسطّرة حتى صيف 2026.

وكانت “الفاف” قد عيّنت بوقرة مدربا لِمنتخب المحلّيين في صيف 2020، وقبل ذلك سبق له الإشراف على نادي الدحيل القطري للآمال، وفريق الفجيرة الإماراتي.

وشكر مجيد بوقرة أيضا لاعبيه، على تنفيذ التعليمات حرفيا لِبلوغ نهائي بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية. لكنّه شدّد على ضرورة التركيز بِخصوص المباراة الختامية، من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية.

وتذكّر مجيد بوقرة لاعبه بلال بن حمودة الذي فارق الحياة في جوان الماضي، وقال إنه يتمنّى أن يُحرز المنتخب الوطني المحلّي اللّقب القارّي، ويُمنَح لِوالد الفقيد شرف رفع الكأس عاليا.

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