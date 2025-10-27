بوقرة يستدعي هؤلاء اللاعبين

ثلاثة لاعبين تأكّدت مشاركتهم مع المنتخب الوطني المحلي، في مقابلتَين ودّيتَين أمام مصر.

وتُجرى المقابلتان بِالعاصمة القاهرة، في الـ 14 والـ 17 من نوفمبر المقبل.

واستنادا إلى إدارة نادي شباب قسنطينة، استدعى الناخب الوطني مجيد بوقرة الثلاثي: حارس المرمى زكريا بوحلفاية، والمدافع الهواري بعوش، ومتوسط الميدان الهجومي نسيم الغول.

وإذا كان بوحلفاية وبعوش لاعبَين في صفوف المنتخب الوطني المحلي، فإن زميلهما الغول (28 سنة/ من اليمين في الصورة الثانية والأخيرة) يستلم لِأوّل مرّة دعوة تمثيل ألوان النخبة الوطنية، وفي جميع الأصناف.