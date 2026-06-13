بيان بخصوص عقوبات اللاعبين والمدربين والمسؤولين الإداريين

أصدرت رابطة كرة القدم لِقسم ما بين الجهات بيانا، له صلة بِالعقوبات والموسم الجديد 2026-2027.

ومعلوم أن هذه الهيئة تُشرف على تسيير وتنظيم بطولة الدرجة الثالثة لِكرة القدم.

وجاء في بيان رابطة كرة القدم لِقسم ما بين الجهات: “تُعلم الرابطة جميع الأندية بأن العقوبات الانضباطية غير المستنفدة خلال الموسم الرياضي 2025-2026 تبقى سارية المفعول، ويتم تنفيذها تلقائيا مع انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وتشمل هذه العقوبات الإيقاف المسلط على اللاعب والمسير والمدرب، وكذا العقوبات الأخرى التي لم يتم استنفادها بالكامل قبل نهاية الموسم”.

وتمثّلت العقوبات في اللائحة المدرجة أدناه: