بيان تحذيري من علامة السيارات “sokon” لزبائنها

حذرت شركة “sokon” الجزائر للسيارات زبائنها من أشخاص أو مؤسسات يفرضون أسعار مختلفة على منتجاتها عن تلك المعلن عنها.

وقالت الشركة في بيان تحذيري نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إن أسعار جميع منتجاتنا ثابتة وموحدة عبر جميع وكلائها المعتمدين على مستوى الولايات.

ودعت الشركة في بيانها الزبائن إلى توخي الحذر من الأشخاص أو المؤسسات الذين قد يحاولون بيع منتجاتنا بأسعار مختلفة عن تلك المعلن عنها من قبلنا للتبليغ عن حالات البيع بسعر غير المعلن عنه من طرفهم عبر البريد الإلكتروني : communication@sokonalgerie.com، أو الاتصال على الرقم: 0550804759

كما لفتت الشركة إلى أنها لن تستقبل طلبيات للمنتجات غير المتوفرة في المخزون حاليا، حيث أنه سيتم فتح الطلبيات فقط عند ظهور الحصة النسبية لعام 2024 وبداية عملية الاستيراد و هذا لضمان حقوق زبائننا وتقديم أفضل خدمة ممكنة.