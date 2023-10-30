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بيان: سوناطراك تستعدّ لاستئناف نشاطات استكشاف النفط في ليبيا
اقتصاد

بيان: سوناطراك تستعدّ لاستئناف نشاطات استكشاف النفط في ليبيا

الشروق أونلاين
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بيان: سوناطراك تستعدّ لاستئناف نشاطات استكشاف النفط في ليبيا
أرشيف
ليبيا

تستعدّ سوناطراك لاستئناف التزاماتها في مجال استشكاف النفط في حقول غدامس بليبيا، حسب ما أفاد به بيان للمجمّع.

فقد أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي يوم الإثنين، محادثات هاتفية حول الموضوع، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات عمر بن قدارة.

“وتمت هذه المحادثات، بعد الإخطار الرسمي الذي تقدمت به سوناطراك، بشأن رفعها حالة القوة القاهرة. وهذا استجابة لدعوة المؤسسة الليبية الموجهة للشركات العالمية العاملة في البلاد”.

حيث اتفق الطرفان على “عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس. لترسيم استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف في حوض غدامس”، يوضح البيان.

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