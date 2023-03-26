كم يبلغ عدد النساء العاملات في شركة سوناطراك؟

ارتفاع تعداد النساء العاملات في شركة سوناطراك بنسبة 22 بالمئة، في الفترة ما بين 2011 و2022. حسب ما جاء في الحصيلة السنوية للشركة.

ويبلغ عدد العاملات في عملاق النفط والغاز بالجزائر والقارة الإفريقية، 9.104 عاملات، إلى غاية نهاية 2022، وفق المصدر ذاته.

وبالمجمل، تحصي الشركة الجزائرية 55.361 موظفا بصفة دائمة، وأكثر من 200 ألف موظفا في مختلف فروع المجمّع.

وجاء في تقديم مديرية الاتصال بالشركة للحصيلة السنوية أن سوناطراك “تقود قاطرة الاقتصاد الوطني، بعد 60 سنة من الوجود، بأكثر من 100 شركة فرعية، تعمل على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر”.

“ودعمت سوناطراك موقعها في الأسواق العالمية للبترول والغاز في عام 2022، بنحو 15 إكتشافا جديدا. حقّقت 3 اكتشافات منها بالشراكة مع شركات عالمية”، تضيف الحصيلة.