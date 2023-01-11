199 منصبا شاغرا في عرض جديد للتوظيف بسوناطراك

أعلن مجمّع سوناطراك يوم الأربعاء في بيان، عن تقديم عرض جديد للتوظيف بولاية إيليزي، عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل.

ويشمل عرض التوظيف الجديد في سوناطراك 199 منصبا في مختلف الإختصاصات، لسدّ إحتياجات الشركة بولاية إليزي.

وأشار بيان سوناطراك إلى أن 42 منصبا من المناصب المفتوحة في العرض الجديد، تعود إلى عرض سابق للتشغيل. حيث نجح 96 مترشّحا فقط من بين 138 منصب مفتوح.

وقد سلّم المجمّع قائمة الناجحين الـ96 في مسابقة الانتقاء السابقة، التي جرت بإن أمناس، إلى الوكالة الوطنية للتشغيل، يضيف البيان.

وذكّرت سوناطراك بأن الوكالة الوطنية لتشغيل هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة عمليات التوظيف في المجمّع.