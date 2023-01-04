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الجزائر

سوناطراك: انطلاق مسابقة لانتقاء 117 موظفا في سكيكدة

الشروق أونلاين
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سوناطراك: انطلاق مسابقة لانتقاء 117 موظفا في سكيكدة
ح.م
سوناطراك تجري مسابقة للتوظيف بسكيكدة

انطلقت يوم الأربعاء بولاية سكيكدة، مسابقة سوناطراك لانتقاء 117 موظفا في مختلف الاختصاصات، لسدّ احتياجات المنشآت الصناعية والإنتاجية للمجمّع.

وحسب بيان لمجمّع سوناطراك، تجرى هذه المسابقة على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بسكيكدة، وعلى مدار 4 أيام.

وشارك في مسابقة التوظيف 1200 مترشح من سكان الولاية. وقد وجّهت لهم استدعاءات المشاركة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.

وقدّمت سوناطراك عرضها للتوظيف بولاية سكيكدة، يوم 18 ديسمبر الماضي، عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل.

وتشرف لجنة ولائية يترأسها المفتش العام لولاية سكيكدة، على مراقبة مجريات هذه المسابقة. على أن يعلن عن نتائجها في شهر فيفري المقبل.

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