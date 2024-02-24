بيان لشركة البريد السريع EMS حول طرود المواقع الدولية

أكدت شركة البريد السريع التابعة لبريد الجزائر EMS Champion يوم السبت في بيان، أن عمليات توزيع الطرود الخاصة بمواقع التجارة الإلكترونية الدولية، ستتمّ عبر نقاط الاستلام التي تضمّها شبكتها التجارية.

بالمقابل، لن يتمّ تفعيل عمليات التسليم إلى العنوان المقصود سوى في حالات استثنائية، من أجل ضمان استمرار الخدمة، حسب ما يوضحه البيان.

وأشار بيان EMS، إلى أن تسليم الطرود المرسلة من مواقع دولية للتجارة الإلكترونية، على غرار “Alibaba” الصيني، أصبحت تنجز في آجال قياسية منذ بداية الشهر الجاري.

كما تحدث البيان عن استحسان العديد من الزبائن للخدمة التي تقدّمها الشركة، من خلال شهاداتهم وتعليقاتهم الإيجابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.