اختلالات في توصيل الطرود.. بريد الجزائر يوضح

أكد بريد الجزائر يوم الإثنين في بيان، تسجيل عدّة اختلالات في توصيل الطرود إلى زبائنه. وأرجع ذلك إلى نقل مركز الطرود البريدية في العاصمة إلى مقر جديد.

وجاء في بيان بريد الجزائر:”على إثر نقل مركز الطرود البريدية (CPX)، من الجزائر ميناء إلى مركب ساحة الشهداء، سجّلت عدّة اختلالات في عملية توزيع وتوصيل الطرود”.

وأكد البيان أن مصالح البريد “تبذل كل جهودها لتسوية هذه الوضعية، ولضمان توصيل سريع وفعال لطرود الزبائن”. مقدّرا “صبرهم وتفهّمهم خلال هذه الفترة الانتقالية”.

وإلى جانب خدماته المالية والنقدية، يقدّم بريد الجزائر خدمات نقل وتعبئة الطرود والرسائل على المستوى الوطني والدولي. عبر شبكة من مراكز التوزيع.