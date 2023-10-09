بريد الجزائر.. نموّ الخدمات بالأرقام

زيادة تفوق 40 بالمائة خلال 3 سنوات

كشف المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بن أيوب حاج أحمد، عن أهم المؤشرات التي توصلت إليها مؤسسة بريد الجزائر من نمو وزيادة في الشبكة البريدية، حيث بلغ عددها اليوم 4227 مكتب بريدي تقليدي و1985 شباك آلي بزيادة تفوق 40 بالمائة خلال فترة وجيزة مقارنة بما تم تسجيله إلى غاية 2020.

وأبرز بن أيوب حاج أحمد، الاثنين، لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى بلغة الأرقام كل الإحصائيات التي تم تسجيلها إلى غاية نهاية سبتمبر 2023 على مستوى المؤسسة واعتبر أن إحياء اليوم العالمي للبريد المصادف لـ9 أكتوبر من كل سنة مناسبة لتقييم ما تم التوصل إليه من إنجازات في الخدمات البريدية وكذا عرض أهم الخدمات الحديثة على رأسها ما تعلق بالدفع والسحب الالكتروني.

وفي هذا الصدد، استرسل المتحدث قائلا “الشبكة البريدية في نمو وزيادة مستمرة، حيث كان عددها في بداية سنة 2020 حوالي 3999 مكتب بريدي إلى غاية سبتمبر 2023 وصلنا إلى 4227 مكتب بريدي ونطمح خلال مخطط عمل المؤسسة والقطاع ككل سنة 2024 إلى أن نصل إلى 4240 مكتب بريدي وهو التحدي الأكبر للمؤسسة حتى تكون أقرب ما يمكن من كل المواطنين وان تفتح مكتبا بريديا في كل تجمع سكني، خاصة التجمعات السكنية الحديثة التي تسهر الدولة على توفيرها في إطار برامج السكن”.

وإضافة إلى المكاتب البريدية الثابتة، أوضح المتحدث ذاته ان عدد المكاتب المتنقلة التي كان عددها في سنة 2020 لا يتجاوز 39 مكتبا بريديا وصل اليوم إلى 80 مكتبا بريديا وهناك إرادة للوصول إلى 115 مكتب بريدي سنة 2024 .

وبتطرقه إلى شبابيك البريد الآلية الحديثة “الموزعات الآلية”، قال المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بن أيوب حاج أحمد إن هذه الأخيرة كان عددها سنة 2020 حوالي 1400، أما الآن فقد بلغ عددها 1985 شباك آلي بزيادة تفوق 40 بالمائة ونطمح خلال سنة 2024 أن نصل إلى 3400 شباك آلي من خلال مختلف برامج الاقتناء المسطرة في خطة عمل المؤسسة والقطاع ككل.

وأضاف قائلا “الخدمات لا تقتصر على السحب فقط، فيمكن تعبئة أرصدة الهواتف النقالة أو تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر، من خلال البطاقة الذهبية وقد سجلت هذه البطاقة نموا كبيرا، حيث كان عدد البطاقات الذهبية سنة 2020 حوالي 6 مليون بطاقة أما الآن فقد تضاعف هذا العدد لنحصي أزيد من 12 مليون بطاقة ذهبية ونطمح في سنة 2024 إلى أن نصل إلى 14 مليون بطاقة ذهبية، هذه البطاقة هي الوسيلة الأساسية التي تمكن كل زبائن بريد الجزائر من الولوج إلى مختلف الخدمات التي تقدمها عبر مختلف القنوات .”

وأكد أن كل الجهود والاستثمارات في القطاع تعتبر بنية تحتية لمختلف الخدمات البريدية المالية والنقدية، فالمؤسسة حرصت خلال هذه السنوات أن توفر هذه البنية التحتية وكل الوسائل الآن متاحة، ودعا كل الفاعلين سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية وعمومية ومختلف القطاعات إلى الانخراط في هذه البنية التحتية المتاحة من أجل توفير مختلف الخدمات لاسيما خدمات الدفع الالكتروني.

وبالإضافة إلى التطبيقات البريدية الحديثة، تطرق، بن أيوب حاج أحمد، إلى أحدث الخدمات التي يوفرها الدفع الالكتروني وهي الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع “هده الخدمة متوفرة في تطبيق “بريدي موب”، وهناك أيضا إمكانية الدفع عبر الواب من خلال مختلف منصات الدفع الالكتروني المرتبطة مع نظام بريد الجزائر للدفع “هذه الآليات المتاحة مكنت اليوم من تسجيل حوالي 60 مليون عملية دفع الكتروني، بالمقابل لم يتجاوز عددها سنة 2020 حوالي 4 ملايين عملية دفع الكتروني وهو ما يؤكد فعالية البطاقة الذهبية ومختلف الوسائل المتصلة بها.”

وأوضح المتحدث ذاته المساعي والمجهودات التي بذلتها المؤسسة تحت إشراف الوزارة الوصية من أجل تحقيق التعاون والتكامل بين القطاعات، فهناك عدة اتفاقيات تبرم تباعا مع عدة قطاعات حكومية من أجل توفير الدفع الالكتروني في القطاع المعني على غرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث مكن الطلبة من دفع مختلف مستحقات التسجيل والإيواء والنقل وغيرها عن طريق البطاقة الذهبية، حيث تضاعف رقم العمليات المسجلة في هذا الاطار بـ19 مرة بين سنة 2020 و2023 .

كما أبرز تزايد الطلب على البطاقة الذهبية. بالمقابل تم تسجيل انخفاض كبير في طلبات الصكوك البريدية واعتبرها معادلة متوازنة وهدف مسطر في قطاع الحكومة من أجل الانتقال نحو الرقمنة ورقمنة الخدمات والمعاملات المالية.