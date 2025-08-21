بيان من مولودية وهران بخصوص تاريخ تأسيس النادي

أصدرت إدارة مولودية وهران بيانا حول قضية تصحيح تاريخ تأسيس النادي.

وقالت إدارة “المولودية” في البيان: ” تُعلم إدارة مولودية وهران أنصار النادي الأوفياء أنها تابعت عن كثب موضوع تصحيح تاريخ تأسيس الفريق، وبعد الاطلاع على مختلف الأدلة والوثائق التاريخية المتوفرة، فإن قناعتنا ثابتة بأن التأسيس الحقيقي يعود إلى سنة 1917″.

وأكدت إدارة “الحمراوة”، أنها حاليا ملزمة بالتعامل مع تاريخ 1946، وذلك لكونه التاريخ المرسَّم إداريًا والمعتمد في الوثائق الرسمية، خاصة مع ضيق الوقت واقتراب انطلاق البطولة.

وأضافت: ” وبالتالي فإن أي تعديل لتاريخ التأسيس في مختلف منصات النادي، سواء على الشعار أو الأقمصة الرسمية أو الحسابات الرقمية أو اللوحات الإشهارية، سيتم تأجيله إلى غاية المصادقة الرسمية على التاريخ الحقيقي”.

وتطرقت إدارة مولودية وهران إلى المجهودات المبذولة في القضية: “نؤكد أننا راسلنا الجهات الوصية المختصة، ونعمل بالتنسيق الكامل مع النادي الهاوي من أجل ترسيم التاريخ الحقيقي لفريقنا، كما نُعرب عن دعمنا المطلق للسيد بارودي بللو، رئيس النادي الهاوي، وللصحفي ياسين راشي الذي كُلّف من طرفه بمتابعة هذه القضية، والتي تبقى من صلاحياتهم”.

وختمت إدارة الفريق بيانها:”نُقدّر وعي أنصارنا وحرصهم على تاريخ وهوية مولودية وهران، ونؤكد أننا سنواصل العمل بإخلاص لترسيخ التاريخ الحقيقي لنادينا العريق”.