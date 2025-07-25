بيان هام للناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة، والمتواجدة سلعهم حاليا على مستوى الموانئ الجزائرية ولم يتمكنوا من القيام بعملية التوطين البنكي أو إجراءات الجمركة، الى تقديم جملة من الوثائق قصد تسوية وضعيتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن الأمر يتعلق بتقديم نسخة من السجل التجاري، نسخة من إشعار الوصول للسلع قبل تاريخ 24 جويلية 2025, فاتورة نهائية ووثيقة التوطين البنكي إن وجدت، يضيف المصدر ذاته.

كما يجب أن ترسل هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني ” avis.revent@mcepe.gov.dz “, حسب البيان، الذي لفت الى أن أي إرسال لا يتم عبر البريد الإلكتروني المذكور لا يؤخذ بعين الاعتبار.

كما أعلمت الوزارة في بيان آخر، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص والمتعلق بالتسيير و/أو التجهيز الذين لم يستطيعوا التأشير على جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية، أن الوزارة قد وضعت تحت تصرفهم البريد الإلكتروني ” reclam.ppfonctionnemnt@mcepe.gov.dz» لإيداع برامجهم.

ويجب على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين ايداع برامجهم من خلال إرسال رسالة توضيحية تبرر عدم التأشير على الجدول ممضاة ومختومة، نسخة من الجدول التقديري ممضى ومختوم، نسخة من السجل التجاري ومحضر إثبات لوجود المصنع (في حالة نشاط أو قيد الإنجاز) مسلم من طرف محضر قضائي، وهذا قبل 10 أغسطس القادم.

وبخصوص إيداع البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني لسنة 2025 المتعلق بعمليات الاستيراد في إطار التسيير و/أو التجهيز، ونظرا للطلبات الملحة لتمديد الآجال من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تم تمديد أجال الايداع الى غاية 10 أوت القادم.