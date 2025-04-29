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الجزائر

بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

محمد فاسي
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بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
ح.م
سفينة "باجي مختار 3" التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (Algérie Ferries)، الثلاثاء، عن إجراء تعديل على توقيت الرحلة البحرية المبرمجة بين مرسيليا والجزائر، وذلك يوم غد الأربعاء، تماشيا مع إجراءات تنظيمية اتخذتها السلطات المينائية في مرسيليا.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة، فقد تم تغيير توقيت انطلاق الرحلة التي كانت مبرمجة في الساعة 12:00 زوالاً، لتصبح على الساعة 16:00 مساءً، وذلك على متن سفينة “باجي مختار 3”.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين المعنيين بهذه الرحلة إلى اتخاذ احتياطاتهم والتوجه إلى ميناء الركوب في وقت مبكر لإتمام إجراءات التسجيل، التي ستنطلق ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن هذا التغيير خارج عن إرادتها، مقدّمة اعتذارها للزبائن عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التعديل، مع تمنياتها لهم برحلة موفقة وآمنة.

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