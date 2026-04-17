بيان هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الخميس، عن تمديد آجال اكتتاب التصريحات السنوية بعنوان سنة 2025، لفائدة مختلف المكلفين بالضريبة.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أن هذا التمديد يشمل التصريحات السنوية للنتائج (السلسلة ج رقم 4 والسلسلة ج رقم 11 وملحقاتهما)، وكذا التصريح السنوي للأجور والرواتب (السلسلة ج رقم 29)، وذلك إلى غاية 30 جوان المقبل.

كما يشمل الإجراء أيضا تمديد أجل الاكتتاب الإلكتروني للتصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل, المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وأضاف المصدر ذاته أن أجل اكتتاب التصريح السنوي للمداخيل (السلسلة ج رقم 1) بعنوان سنة 2025, قد تم تمديده بدوره إلى غاية 30 جويلية المقبل.