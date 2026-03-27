بيان هام من النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة

تموين الناقلين بالعجلات المطاطية

أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، في بيان لها اليوم الجمعة، 27 مارس، عن “الانطلاق الرسمي لعملية تموين سائقي سيارات الأجرة ومختلف الناقلين بالعجلات المطاطية، وذلك عبر مختلف نقاط التوزيع المعتمدة على المستوى الوطني.”

ودعت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة “كافة سائقي سيارات الأجرة ومختلف الناقلين الراغبين في الاستفادة من هذه العملية، إلى التقرب من مكاتب النقابة عبر كامل التراب الوطني، وذلك من أجل التسجيل وإيداع طلبات الاستفادة وفق الإجراءات المعتمدة.”

ووفقا لذات المصدر “تؤكد الجهات المنظمة حرصها على ضمان السير الحسن والمنظم لهذه العملية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين، مع مواصلة العمل على تطوير آليات الدعم والمرافقة لفائدة القطاع، في إطار رؤية شاملة ومستدامة.”

وتندرج هذه العملية وفق ذات المصدر في إطار تجسيد مخرجات الاتفاق بين شركة نفطال والنقابة.