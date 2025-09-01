بيان هام من صندوق التقاعد  

دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر سبتمبر إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال الشهر الجاري.

وأوضح الصندوق في بيان نشره، الاثنين، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن عملية التجديد يمكن إجراؤها عبر طريقتين:

1- تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي RetraiteDz” ويُعد هذا الخيار الأكثر سهولة، حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بُعد دون الحاجة للتنقل.

التقاعد المباشر :

استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

التقاعد المنقول :

يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

2- التوجه إلى الوكالة المحلية.