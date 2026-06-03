MALEK BENNABI: Un voyage à travers le temps — Retour vers le futur

La pensée d'un génie algérien face à la barbarie du monde contemporain

PARTIE I — L’HOMME, L’ŒUVRE, LES ARMES DE LA COMPRÉHENSION

Malek Bennabi (1905–1973) est le plus grand penseur du XXe siècle le plus systématiquement ignoré. Ingénieur algérien polyglotte et analyste civilisationnel, il a forgé — des décennies avant Huntington, Nye ou Fukuyama — un ensemble d’outils analytiques d’une pertinence contemporaine saisissante : la colonisabilité, la triade civilisationnelle, le Mondialisme, la lutte idéologique et le pipeline de la trahison. Cet article présente l’homme et ses cinq concepts fondamentaux. Il soutient que la grammaire analytique de Bennabi constitue le cadre non-occidental le plus rigoureux dont nous disposons pour décoder les conflits qui déchirent le Moyen-Orient — de Gaza à Téhéran — et le déclin structurel de l’hégémonie occidentale. La Partie II appliquera ces outils à l’Afghanistan, l’Irak, le Liban, le Yémen, l’Iran, le Golfe et l’Occident lui-même.

« Il n’y a pas de colonisation sans colonisabilité. Pour se libérer de l’effet — le colonialisme — il faut d’abord se libérer de sa cause : la colonisabilité. »

— Malek Bennabi, Les conditions de la renaissance, Alger, 1949

PROLOGUE : UN FANTÔME DANS LA SALLE DES OPÉRATIONS

Il y a des morts qui gouvernent les vivants avec plus de lucidité que les vivants ne se gouvernent eux-mêmes. Malek Bennabi est de ceux-là. Né à Constantine en 1905, fils d’un pays colonisé qu’il n’a cessé d’interroger — y compris dans ses propres manquements — et mort dans l’indifférence officielle en octobre 1973 à Alger, il n’a rien prédit au sens vulgaire du terme. Il a fait quelque chose de bien plus exigeant : il a compris la logique profonde des civilisations, et cette logique, avec la précision d’un ingénieur et d’un prophète, il l’a consignée cinquante ans avant que l’histoire ne l’inflige au monde comme une sentence.

Ce que nous voyons aujourd’hui — Gaza en ruines, l’Iran sous les bombes, le Liban saigné une fois encore, le Yémen oublié sous les décombres, l’Irak jamais reconstruit, le Golfe écartelé entre soumission et survie, l’Occident enivré de sa propre décomposition — tout cela, Bennabi l’avait disséqué dans ses livres. Non comme un devin de foire, mais comme un clinicien de la civilisation. Comme ce que Nietzsche appelait le médecin de la civilisation.

Cette étude n’est pas un hommage. Les hommages enterrent les penseurs sous une

pierre polie. C’est un voyage à travers le temps — un acte de lecture géopolitique armée : nous allons ramener Bennabi dans le XXIe siècle et lui soumettre le dossier brûlant du Moyen-Orient et du monde. Et nous verrons, avec une clarté frisant la stupéfaction, que ses catégories analytiques — colonisabilité, Mondialisme, crise de motivation, lutte idéologique, homme post-almohade, pipeline de la trahison — ne sont pas des concepts académiques : ce sont des

armes de compréhension massive.

I. L’HOMME ET L’ŒUVRE : UN GÉNIE ALGÉRIEN QUE L’HISTOIRE A RENDU ORPHELIN

Natif de Constantine dans l’Algérie colonisée, formé à l’Association des Oulémas Musulmans Algériens sous Abdelhamid Ben Badis, puis envoyé étudier le génie électrique à Paris dans les années 1930 où il se heurte à un racisme institutionnel systématique, Malek Bennabi porte en lui, dès l’adolescence, à la fois la blessure d’une civilisation vaincue et le scalpel de l’analyste. Il n’est pas anti-occidental : il a lu Descartes, Nietzsche, Bergson, Marx. Il est anti-colonisabilité — c’est-à-dire anti-soumission intérieure.

En 1947, à la veille de son arrestation par les autorités coloniales françaises, il rédige ce qui deviendra Les conditions de la renaissance. Sa phrase explosive :

« Il n’y a pas de colonisation sans colonisabilité. »

En deux lignes, il dynamite tout le discours victimaire d’une génération. Il dit : vous êtes responsables de vos propres chaînes. Ce n’est pas une absolution du colonialisme. C’est un programme de libération.

Son œuvre s’étend sur plus de vingt volumes en trois langues, dont Le Phénomène coranique (1947), Les conditions de la renaissance (1949), Vocation de l’Islam (1954), L’Afro-asiatisme (1956), La lutte idéologique dans les pays colonisés (1962), Naissance d’une société (1962), Le problème de la culture (1959), Le problème des idées dans le monde musulman (1970), Perspectives algériennes (1964), et les recueils posthumes Colonisabilité et Mondialisme. Une œuvre d’une rare cohérence interne : chaque livre est un chapitre d’un même traité sur les conditions d’existence et de survie des civilisations.

Au Caire, où il vécut en exil à partir de 1956, il fut le témoin en temps réel de la naissance du nassérisme, du baasisme et du Mouvement des non-alignés. Il en fut l’observateur lucide et l’analyste implacable. En 1960, à El-Ma’adi, il acheva La lutte idéologique dans les pays colonisés — un livre qui anticipait de trente ans ce que Joseph Nye allait appeler le soft power. Il rentra en Algérie en 1963, nommé directeur de l’Enseignement supérieur. Mais l’Algérie indépendante, enivrée par le nationalisme triomphant et sensible à la critique interne, allait l’étouffer. La Charte d’Alger de 1964 le ciblait nommément.

Il mourut le 31 octobre 1973. Il repose dans un cimetière d’Alger, aux côtés de deux autres géants de l’histoire algérienne : Cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi et son fils le Dr Ahmed Taleb El Ibrahimi. Son nom avait circulé dans les milieux littéraires et intellectuels comme digne du prix Nobel — une reconnaissance que l’histoire lui refusa. C’est ce que l’histoire fait trop souvent à ses plus grands esprits : elle les enterre vivants, puis les exhume quand il est trop tard.

« J’avais peur de mourir dans les prisons coloniales sans avoir laissé à l’Algérie, à mes frères musulmans, une technique de renaissance — tant je les voyais sacrifier leurs meilleures années à des futilités. »

— Malek Bennabi, préface aux Conditions de la renaissance, 1956

II. LA BOÎTE À OUTILS : LES CONCEPTS DE BENNABI COMME ARMES ANALYTIQUES

Cinq concepts fondamentaux constituent la grammaire de Bennabi. Chacun sera déployé dans les études de cas géopolitiques qui suivent. Nous les présentons ici dans leur précision originale.

1. La colonisabilité : le colonisé co-producteur de sa propre colonisation

C’est le concept le plus scandaleux — et le plus fécond — de l’œuvre. La colonisabilité n’est pas la colonisation : c’est la condition interne qui

précède, appelle et rend possible la colonisation. Elle désigne la décomposition des liens sociaux, la paralysie morale et intellectuelle, et la perte du sens de l’initiative historique. C’est la psychopathologie de l’homme post-almohade — cet individu que Bennabi décrit comme capable de « tendre la main pour cueillir la lune (chose aisée à ses yeux) mais incapable de chasser une mouche du bout de son nez (chose impossible) ».

Bennabi précise que la colonisabilité n’est pas raciale: elle est sociale et historique. Elle peut frapper toute civilisation qui perd le contrôle de ses propres idées, de son propre récit, de ses propres institutions. Sa formule axiomatique :

« Il n’y a pas de colonisation sans colonisabilité. Pour se libérer de l’effet, il faut se libérer de la cause. »

2. La triade civilisationnelle : Homme + Terre + Temps

Toute civilisation vivante est, selon Bennabi, le produit d’une synthèse active de trois éléments : l’homme (le sujet moral et créateur), la terre (l’ensemble des ressources matérielles et naturelles), et le temps (la capacité à inscrire l’action dans la durée). Lorsque cette synthèse se défait — lorsque l’homme est démoralisé, la terre exploitée par d’autres, et le temps dilapidé — surgit ce que Bennabi appelle la paralysie civilisationnelle. Un peuple peut posséder de vastes territoires et des richesses colossales et se retrouver néanmoins dans un sous-développement radical : parce que ses richesses sont des ressources sans sujet — des choses sans hommes capables de les transformer en civilisation.

3. Le Mondialisme : le particularisme déguisé en universel

Bennabi distingue rigoureusement le Mondialisme de l’universalisme. Le Mondialisme est la stratégie par laquelle une puissance hégémonique impose ses normes, ses valeurs et ses institutions sous l’étiquette de l’universel. C’est un

vol sémantique : la puissance dominante réquisitionne le langage de l’humanité pour servir ses propres intérêts. Les « droits de l’homme » sont invoqués quand les intérêts américains sont en jeu, et passés sous silence quand il s’agit de Gaza ou du Yémen.

4. La lutte idéologique : la guerre invisible des idées

En 1960, Bennabi décrivait avec une précision chirurgicale la guerre psychologique menée par les puissances coloniales contre les esprits des colonisés. Il forgea le terme d’intellectomane pour désigner l’intellectuel qui imite les idées étrangères sans les assimiler, les relaie sans les digérer, et devient ainsi un vecteur involontaire de la domination culturelle. Cette guerre est d’autant plus dévastatrice qu’elle est invisible : elle ne laisse ni morts ni blessés physiques, mais elle vide les sociétés de leur capacité à se penser elles-mêmes.

5. Le pipeline de la trahison : la trahison comme système

Dans son dernier texte, rédigé le 10 février 1973 — dix mois avant sa mort — Bennabi entame la préface d’un livre qu’il n’achèvera jamais : « Le pipeline de la trahison, ou le biberon qui allaite les traîtres. » Il y décrit la trahison non comme un acte individuel mais comme un

système structurel : un réseau invisible reliant les capitales arabes et islamiques, par lequel circulent argent, démagogie et soumission aux puissances extérieures. Deux formes de trahison : celle qui détruit l’esprit (valeurs, éthique, cohésion sociale), et celle qui détruit les moyens (institutions, ressources, capacités productives). Les deux conduisent au même résultat : le vide social.

À PROPOS DES AUTEURS

Amir Nour est un chercheur algérien en relations internationales et l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La monstruosité de notre siècle : la guerre contre la Palestine et le dernier homme occidental (Clarity Press, Atlanta, 2026).

Laala Bechetoula est un journaliste et analyste géopolitique algérien indépendant. Il publie régulièrement sur les guerres contemporaines et la géopolitique du monde islamique pour des plateformes telles que Countercurrents, Global Research, Mondialisation.ca, Réseau International, Le Quotidien d’Oran et Sri Lanka Guardian.

NOTES

1 Malek Bennabi, né le 1er janvier 1905 à Constantine (Algérie), mort le 31 octobre 1973 à Alger. Voir la biographie de référence : Mohamed Talbi, Malek Bennabi : sa vie, son œuvre (Alger : ANEP, 2005). Il étudia le génie électrique en France (1930–1935) et publia son premier ouvrage, Le Phénomène coranique, en 1947.

2 Sur la formation intellectuelle de Bennabi, voir : Omar Benaïssa, Malek Bennabi : penseur de la civilisation (Paris : L’Harmattan, 2017), p. 19–45.

3 Malek Bennabi, Les conditions de la renaissance (Alger : En-Nahda, 1949 ; réimpr. ANEP, 2012), p. 62. L’ouvrage fut rédigé alors que Bennabi faisait face à l’arrestation dans l’Algérie coloniale, peu après sa détention d’avril 1947.

4 La lutte idéologique dans les pays colonisés (Le Caire, 1962 ; réimpr. Alger : El-Bay’a, 2006).

5 Joseph S. Nye, Soft Power : The Means to Success in World Politics (New York : PublicAffairs, 2005).

6 La Charte d’Alger de 1964 stigmatisait « la mystification que représente le terme colonisabilité » — une attaque directe contre le concept central de Bennabi. Celui-ci répondit dans une lettre ouverte publiée dans Révolution africaine, 1964.

7 Ibid., p. 75.

8 Bennabi définit la triade civilisationnelle dans Le problème des idées dans le monde musulman (Alger : El-Bay’a, 1970), p. 77–83 : « Une civilisation est fondée sur la synthèse de l’homme, de la terre et du temps. »

9 Bennabi définit le Mondialisme comme projet hégémonique dans Le problème de la culture (Alger : ENAG, 1959 ; réimpr. 2006), p. 103–110. Voir également ses essais réunis dans Mondialisme (Alger : Dar El Hadhara, 2004).

10 Bennabi, La lutte idéologique, op. cit., p. 60–68.

11 Il forge le néologisme « intellectomane » pour désigner l’intellectuel qui imite les idées étrangères sans les assimiler : « un imitateur d’idées conçues dans l’expérience des autres ».

12 Bennabi, Naissance d’une société (Le Caire, 1962 ; réimpr. Alger : Dar El Bay’a, 2006), p. 188. Le passage sur le « pipeline de la trahison » est tiré de la préface rédigée le 10 février 1973, neuf mois avant sa mort.