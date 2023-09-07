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دورة خاصة لإعادة التوجيه والتحويل في التخصصات الطبية..

بيان هام من وزارة التعليم العالي لحاملي بكالوريا 2023

الشروق أونلاين
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بيان هام من وزارة التعليم العالي لحاملي بكالوريا 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن دورة خاصة لإعادة التوجيه والتحويل في التخصصات الطبية بالنسبة للطلبة حاملي شهادة البكالوريا 2023. 

وأعلمت وزارة التعليم العالي في بيانها “الطلبة حاملي شهادة البكالوريا 2023، الذين يودون الإلتحاق بالتخصصات الطبية التالية: طب، صيدلة، طب الأسنان”.

“في كليات الطب لجامعات : ورقلة، بشار والأغواط، والذين تتوفر فيهم شروط القبول في المعدل الموزون أو المعدل العام في البكالوريا يساوي أو يفوق:

  • الطب: العلوم التجريبية:16.52 / الرياضيات:17.00 / التقني رياضي:17.34
  • الصيدلة: العلوم التجريبية:15.94 / الرياضيات:16.41 / تقني رياضي:16.73
  • طب الأسنان: العلوم التجريبية:16.42/ الرياضيات:16.90/ تقني رياضي :17.24

على أنه ستفتح “دورة خاصة لإعادة التوجيه والتحويل من: 08 سبتمبر 2023 على الساعة 00:00 إلى 10سبتمبر 2023 منتصف الليل عبر الرابط الموضح في البيان”.

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