بيتكوفيتش في مواجهة منافس آخر

سيُجبَر لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على التعامل مع عدّة معطيات، قبيل وأثناء إجراء مقابلات كأس العالم 2026.

ولعلّ أبرز هذه المعطيات الفارق الزمني بين الجزائر العاصمة وكانساس سيتي، حيث تتأخّر المدينة الأمريكية بِستّ ساعات.

ويسود مدينة كانساس سيتي حرّ شديد ورطوبة عالية، حيث تقول مصالح الرصد الجوي إن درجة الحرارة تقترب من رقم الثلاثين أو تتجاوزه هذه الأيام.

هذا ونُشير إلى أن سفرية “محاربي الصحراء” استغرقت نحو 12 ساعة، رغم أن زملاء القائد رياض محرز استقلّوا طائرة خاصة تابعة لشركة “الخطوط الجوية الجزائرية”. وذلك بِسبب بُعد المسافة.

ويُمكن اعتبار العامل الجغرافي منافسا آخر لِرجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.