بيتكوفيتش قلق لعدم ضمان ودّية في 10 جوان… ومواجهة ناد أمريكي ستكون آخر الحلول

"الخضر" يسافرون يوم 7 جوان إلى أمريكا لخوض المونديال

قالت مصادر “الشروق”، إنّ مدرّب المنتخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، لم يُخف لمُقرّبيه قلقه إزاء عدم ضمان خوض مواجهة وديّة ضدّ منتخب مونديالي بتاريخ العاشر من شهر جوان القادم، في مدينة “كانساس سيتي”، التي ستحتضن إقامة المنتخب الأوّل خلال دور المجموعات في المونديال المقبل، بالنّظر إلى عدم توصّل الاتّحاد الجزائري لكرة القدم، إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، إلى ضمان منافس ودّي في التاريخ المذكور، وقبل أيام قلائل من دخول غمار المونديال بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم 17 من الشهر القادم.

وملعومٌ، أنّ المنتخب الوطني سيُشارك في خامس مونديال له، المقرّر انطلاقته بداية من 11 جوان إلى غاية 19 جويلية القادمين، في أمريكا والمكسيك وكندا، ضمن المجموعة العاشرة، حيث سيفتتح زملاء القائد رياض محرز العرس الكروي العالمي بملاقاة نُظرائهم من الأرجنتين بتاريخ 17 جوان في “كانساس سيتي”، ثم منتخب الأردن في الجولة الثانية يوم 23 من الشهر ذاته في مدينة “سانتا كلارا” في “كاليفورنيا”، قبل اختتام الدور الأوّل من المنافسة بمباراة المنتخب النمساوي يوم 28 جوان في “كانساس سيتي”.

يحدثُ هذا في الوقت الذي سيتنقّل فيه المنتخب الوطني إلى مدينة “روتردام” في هولندا يوم 2 جوان المقبل، لمواجهة المنتخب المحلّي، في مباراة وديّة مهمّة بالنسبة إلى الطّاقم الفنّي، خصوصًا عقب الحسم في التعداد الذي سيمثّل الألوان الوطنية في المونديال، نهاية الشهر الجاري، على اعتبار أنّ بيتكوفيتش سيختبر، بنسبة كبيرة، جاهزية لاعبيه أمام منافس قويّ يحتلّ الصفّ السابع عالميًا، في ترتيب المنتخبات الوطنية، على أن يعود أشبال بيتكوفيتش إلى مركز سيدي موسى، مباشرة عقب خوض مواجهة المنتخب الهولندي، ليستفيد اللاّعبون من راحة مدتها 48 ساعة، قبل استئناف التحضيرات والدّخول في المرحلة الأخيرة منها، قبل شدّ الرّحال صوب مدينة “كانساس” يوم 7 جوان المقبل، علماً أن التشكيلة الوطنية ستدخل يوم 25 ماي في تربّص إعدادي في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، وذلك، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في وقت سابق، عبر بيان رسمي نشره على موقع “الفاف”.

يُشار إلى أنّ تأخر الاتّحاد الكروي المحلّي في ضمان منافس ودّي لـ “الخضر” قبل المونديال يعود أساسًا إلى الصّعوبات التي تواجه بعض المنتخبات المونديالية في الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأمريكية في الوقت الحالي، الذي يشهد ظروفاً سياسية عالمية حسّاسة تسبق المونديال. وهو الأمر الذي عرقل هيئة وليد صادي في الفصل في هويّة المنتخب المنافس للتشكيلة الوطنية، رغم قبول عدّة منتخبات مبدئيا مثل فنزويلا، البيرو، كوستاريكا، هايتي وحتى بنما، مواجهة المنتخب الوطني.

وأمام هذا الوضع، سيكونُ المنتخب الوطني مضطرًا إلى برمجة مباراة وديّة أمام ناد من البطولة الأمريكية، وفق الخطّة البديلة التي سيعتمدُ عليها التقني السويسري في حال الفشل في ضمان مواجهة وديّة دولية في التاريخ المذكور آنفاً، وذلك بحسب ما اقترحه بيتكوفيتش على الاتّحاد المحلّي للكرة، على اعتبار أنّ بيتكوفيتش يعتبر المواجهة الوديّة الأخيرة قبل أسبوع من مواجهة الأرجنتين في غاية الأهميّة، تُساعده وبشكل كبير في رسم التشكيل الأساسي الذي سيزجّ به في أوّل ظهور في المونديال، ومن ثمّ وضع آخر اللّمسات.

جدير بذكره، أنّ المدرّب بيتكوفيتش سيُعلنُ وبشكل رسمي يوم 31 من الشهر الحالي عن قائمة اللاّعبين الذين سيمثّلون المنتخب الوطني في كأس العالم المقبلة، حيث تشير بعض الأخبار إلى أنّ بيتكوفيتش يتجّه نحو الاعتماد على نفس التعداد الذي شارك في تربّص مارس الأخير، باستثناء منصب حراسة المرمى الذي سيشهد تغييرًا جذريًا بسبب إصابة ثلاثي المنتخب الذي اعتمد عليه في التجمّع الأخير قبل شهرين.