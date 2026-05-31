بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

نشّط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعد ظهيرة الأحد مؤتمرا صحفيا، الأوّل من نوعه قبل 12 يوما عن انطلاق منافسة كأس العالم 2026.

وانعقد المؤتمر الصحفي بِقاعة المحاضرات “محمد صلاح”، التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

ونُبرز لكم في هذا التقرير أهمّ ما تطرّق إليه بيتكوفيتش.

– تفادى بيتكوفيتش الخوض في ضبط الهدف المسطّر بِدقّة من مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في مونديال 2026، وقال إنه سيُعالج المنافسة مباراة بِمباراة.

– قال إن كأس العالم بـ 48 منتخبا أصعب بِكثير من نسخة بـ 32 فريقا. علما أن بيتكوفيتش حضر مونديال روسيا 2018، وقاد منتخب سويسرا إلى ثمن النهائي. حيث تعادل مع البرازيل (1-1)، وفاز على صربيا (2-1)، ثم تعادل مع كوستاريكا (2-2)، قبل أن ينهزم (0-1) أمام السويد.

– رفض أيضا التركيز على صعوبة مواجهة الأرجنتين في مشهد رفع الستار، وقال إن مواجهتَي الأردن والنمسا بِدورهما تتطلبان تحدّيا كبيرا.

– أثنى على العمل الذي يُقدّمه المدرب ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين، ووصفه بـ “المعجزة”. في إشارة إلى نيله لقب مونديال 2022 وكأس أمريكا الجنوبية 2021 و2024. علما أن بيتكوفيتش دربه في نادي لاتسيو الإيطالي ما بين 2012 و2014، وحينها كان سكالوني ينشط مدافعا.

– فسّر التأخّر في الإعلان عن القائمة المونديالية بِإصابة بعض اللاعبين، وضرب مثلا بِحارسَي المرمى لوكا زيدان وملفين ماستيل، اللذّين خضعا لِعملية جراحية في أفريل الماضي، على مستوى الفك السفلي والفتق، تواليا.

– أكد استعداد المدافع رامي بن سبعيني للمونديال، رغم إصابته على مستوى القدم، وغيابه عن آخر ثلاثة لقاءات رسمية لِناديه بوروسيا دورتموند الألماني.

– فسّر عدم جلب المدافع مهدي دورفال (باري الإيطالي) بِوفرة بدائل الخط الخلفي، لا سيّما منصبَي ظهير أيمن وأيسر. علما أنه شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا ما بين ديسمبر وجانفي الماضيَين، وحضر تربص مارس الموالي.

– شدّد على كفاءة المهاجم بغداد بونجاح وصانع الألعاب إيلان قبال، لكنه اعتذر لِعدم جلبهما بِسبب شبيه، وهو وفرة عناصر هذَين المركزَين.

– هشام بوداوي عانى من ارتجاج في المخ، والآن أمسى جاهزا 100% لِخوض تظاهرة كأس العالم. مُشيرا إلى أن لوائح “الفيفا” منحته حق الاستفادة من الراحة لِمدة 7 أيام، بعد عدم مشاركته مع فريقه نيس في إياب مواجهتَي السد للبقاء في القسم الأول الفرنسي.