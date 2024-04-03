بيتكوفيتش يضع هذا الشرط أمام محرز للعودة إلى “الخضر”

كان قد طلب إعفاءه من تربص شهر مارس الماضي

وضع المدرب السويسري للمنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، شرطا محددا من أجل فتح الباب أمام عودة القائد رياض محرز، من جديد إلى صفوف “الخضر” اعتبارًا من تربص شهر جوان المقبل، والذي سيتخلله خوض مواجهتين أمام غينيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب ما كشفه الأربعاء، الزميل مسعود علال، من موقع “وين وين” القطري، فإن الناخب الوطني، بيتكوفيتش أبلغ مساعديه في الطاقم الفني بأنه لن يوجه الدعوة لنجم الأهلي السعودي مستقبلًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يقوم محرز شخصيًا بالاتصال به وإخباره بأنه بات جاهزًا كي يلعب مع “الخضر”، ولديه كامل الرغبة في العمل على القيام بواجبه كقائد للمجموعة.

واستنادا لذات المصدر، فإن المدرب السويسري يعتبر هذه الخطوة شرطًا رئيسيًا، على رياض محرز القيام به مقابل توجيه الدعوة له، باعتبار أن الأخير هو من طالب سابقًا بإعفائه، والآن يجب عليه هو المبادرة لطلب إعادته، وفي حال عدم قيامه بهذه الخطوة مسبقا يعني ذلك أنه غير مستعد لتمثيل المنتخب الجزائري.

وحسب ذات المصدر، فإن بيتكوفيتش ما يزال يأمل في استعادة النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويريد منحه الفرصة لإثبات أنه قادر على أن يكون جزءًا من المشروع الجديد، الذي يهدف لإعادة “محاربي الصحراء” إلى الواجهة، كما أنه لا يضعه في نفس الوضعية مع الأسماء الأخرى التي قرر الاستغناء عنها في لقاءي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في صورة إسلام سليماني وسفيان فيغولي ورايس وهاب مبولحي.

من جهة أخرى، ورغم رغبته في استعادة خدماته، لا يستبعد المصدر أن يقرر بيتكوفيتش إخراج محرز بشكل نهائي من مخططاته، والاكتفاء بالعناصر الموجودة في المجموعة التي بحوزته، إضافة إلى وضع الثقة في أسماء أخرى على الجهة اليمنى من الهجوم، والتي تزخر بعدة مواهب صاعدة في صورة النجم المستقبلي لنادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى.

ومعلوم أن النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كان طلب إعفاءه من التربص الأخير للخضر وإعفائه من المشاركة في المواجهتين الوديتين أمام بوليفيا (3-2) وجنوب إفريقيا (3-3)، بحجة عدم جاهزيته بدنيا ونفسيا، وهو ما فتح باب التأويلات حول إمكانية اعتزاله اللعب دوليًا.

جدير بالذكر أن رياض محرز قد خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، ويعتبر ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 31 هدفًا، كما شارك في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وقاده إلى منصة التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.