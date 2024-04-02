لا خلاف مع محرز.. وفخور بامتلاك لاعب مثله

الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة:

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، حقيقة الخلاف بينه والنجم الجزائري رياض محرز، خلال الديربي ضد الاتحاد. وتغلب الأهلي على جاره 1-0 ضمن الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ورفع “الراقي” رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 46 نقطة بالمركز الرابع. وشهدت المباراة انفعال يايسله على محرز، وهو ما فسره البعض بوجود أزمة بينهما.

وقال يايسله في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لن أسمح ولا أريد اختلاق القصص داخل فريقي لأن العلاقة ممتازة مع جميع اللاعبين”. وأضاف: “نحن نعمل كوحدة واحدة وهدفنا هو مواصلة تحقيق الانتصارات وتحسين المستوى من أجل إسعاد الجماهير”.

وتطرق إلى الحديث عن فراس البريكان، قائلا: “شعور رائع أن تمتلك مهاجما مثله، فهو يستطيع تحويل الفرص إلى الأهداف وهذا ما يعجبني”. وعن البرازيلي روبرتو فيرمينو، رد قائلا: “إنه لاعب رائع سواء شارك كمهاجم أم صانع ألعاب فهو مهم بالنسبة لنا، لكنه مر بظروف صعبة في السابق”. واختتم: “اللاعبون كانوا يمتلكون عقلية الانتصار في الديربي والحظ حرمنا من تسجيل الهدف الثاني”، كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، حقيقة الخلاف بينه والنجم الجزائري رياض محرز، خلال الديربي ضد الاتحاد.