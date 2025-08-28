بيتكوفيتش يعلن عن قائمة “الخضر” تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا

أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المنتخب الجزائري، خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة الخميس، بقاعة المحاضرات ، بملعب نيلسون مانديلا.

ويستضيف المنتخب الجزائري، في الجولة المقبلة من تصغيات كأس العالم 2025 نظيره البوتسواني يوم 4 سبتمبر المقبل بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، قبل التنقل إلى المغرب لمواجهة غينيا في الثامن من نفس الشهر.

وضمت قائمة “الخضر” تحسبا لمباراتي بوتسوانا وغينيا، 26 لاعبا:

حراسة المرمى: بن بوط، قندوز، بوحلفاية.

خط الدفاع: أيت نوري، حجام، توبة، بن سبعيني، توغاي، ماندي، عطال، قيتون.

خط الوسط: زروقي، بن طالب، بوداوي، قبال، مازا، عوار.

خط الهجوم: عمورة بن رحمة، بلايلي، حاج موسى شايبي، بن زية غويري، بونجاح ، محرز.